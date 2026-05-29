Dozorný úrad podozrieva stranu ESN z porušenia hodnôt EÚ
Autor TASR
Brusel 29. mája (TASR) - Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie (APPF) podozrieva stranu Európa suverénnych národov (ESN) z porušenia základných hodnôt EÚ. Hovorca Európskej komisie pre agentúru DPA potvrdil, že od úradu dostala list, v ktorom sú uvedené zistené skutočnosti, a že jeho obsah teraz dôkladne posudzuje.
ESN vznikla po voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024. V súčasnosti je najmenšou politickou frakciou v EP s 27 poslancami. Okrem iných združuje aj slovenské hnutie Republika, české hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD) či Alternatívu pre Nemecko (AfD).
Ako politická strana predstavuje ESN širšie zoskupenia národných strán, ktoré sú financované z rozpočtu EÚ. Práve o svoje postavenie politickej strany na úrovni EÚ, ako aj o prístup k finančným prostriedkom Únie, by mohla prísť, ak sa preukážu jasné a závažné porušenia hodnôt.
Úrad APPF dohliada na to, či politické strany a nadácie dodržiavajú pravidlá EÚ, ktorými sa riadia. Tieto pravidlá vyžadujú, aby sa ctili základné hodnoty Únie, ktoré sú zakotvené v zmluve o EÚ - rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a ľudských práv vrátane práv menšín.
Riaditeľ APPF Pascal Schonard v 300-stranovom liste, do ktorého nahliadol magazín Politico, napísal, že existujú dôkazy o tom, že členovia ESN hodnoty EÚ porušujú. Poukázal na súdne rozhodnutia, snímky obrazovky a príspevky na sociálnych sieťach od europoslancov a zákonodarcov strany, ktoré podľa neho obsahujú protiimigračnú, antisemitskú rétoriku vrátane výziev na tzv. remigráciu či vykresľovanie homosexuality ako pedofílie.
O tom, či bude iniciované formálne vyšetrovanie ESN, môžu rozhodnúť EP, členské štáty EÚ alebo Európska komisia. Predseda strany ESN Stanislav Stojanov uviedol, že ESN nie je oprávnená priamo zasahovať do záležitostí svojich členských strán.
Politico vysvetľuje, že ESN ako politickej frakcii v EP sankcie nehrozia a jej poslanci by dôsledky prípadného konania voči strane ESN pocítili iba tak, že by v budúcich voľbách do EP nemali politickú stranu, ktorá by im poskytovala podporu, ani by nemohli koordinovať politiku s podobne zmýšľajúcimi skupinami.
