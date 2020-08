Bielorusko sa rozhodlo prepustiť na slobodu tisíce ďalších zadržaných

Moskva 14. augusta (TASR) - Tisíce osôb zadržaných v Bielorusku počas protestov, ktoré sa začali po nedeľných prezidentských voľbách, mali v priebehu piatkového rána prepustiť na slobodu. Informovala o tom agentúra DPA.



Predsedníčka hornej komory bieloruského parlamentu Nataľa Kačanavová vo štvrtok uviedla, že prezident Alexandr Lukašenko nariadil preveriť prípady zadržania občanov počas protestných akcií. Podľa agentúry RIA Novosti takisto uviedla, že úrady prepustia zhruba tisíc zadržaných osôb.



Celkovo bolo podľa spravodajských webov na protestoch, ktoré v Bielorusku trvajú od nedele večera, zadržaných okolo 7000 ľudí.



Bezpečnostné zložky zasahujúce proti demonštrantom použili fyzické násilie, omračujúce granáty, vodné delá, strieľali do davu gumené projektily. Zranenia utrpelo niekoľko stoviek osôb a viac ako 250 ich muselo byť hospitalizovaných.



Nateraz sú informácie o dvoch obetiach na životoch - v prvom prípade šlo o muža, ktorému v rukách explodovalo výbušné zariadenie, v druhom prípade o mladého muža, ktorý zomrel počas prevozu zo súdu do väzenia, kde si mal odpykať desať dní. Jeho matka uviedla, že mal problémy so srdcom.



Bieloruský minister vnútra Juryj Karajev sa vo štvrtok ospravedlnil za konanie polície počas protestov. Vo vysielaní televízie ONT podľa portálu Meduza.io vyhlásil, že preberá zodpovednosť a ospravedlňuje sa za zranenia ľudí, ktorí sa na mieste zásahu policajných zložiek vyskytli náhodou.