DPA: Členské štáty NATO sa zhodli na výraznom navýšení rozpočtu

Madrid 30. júna (TASR) - Členské štáty Severoatlantickej aliancie chcú do konca roka 2030 navýšiť spoločné výdavky o viac než 20 miliárd eur. Zhodli sa na tom na summite v španielskej metropole Madrid, ktorý sa konal od stredy do štvrtka. Pre agentúru DPA to potvrdili viaceré zdroje spomedzi účastníkov rokovaní.



Dodatočné prostriedky by mali umožniť výraznejší presun vojenskej techniky do krajín východného krídla NATO, ako aj budovanie vojenskej infraštruktúry. Okrem toho by mali byť použité aj na cvičenia, kybernetickú bezpečnosť a tiež podporu partnerstiev so spriatelenými tretími štátmi.



Podľa informácií účastníkov summitu by sa mal civilný aj vojenský rozpočet NATO od roku 2023 každoročne zvyšovať o desať percent. Rozpočet určený na bezpečnostný a investičný program NSIP by sa mal zvyšovať dokonca o 25 percent. Podľa prepočtov by po navýšení rozpočtu v rokoch 2023 – 2030 malo NATO mať k dispozícii takmer 45 miliárd eur. Bez navýšenia by to bolo iba približne 20 miliárd eur.



DPA vysvetľuje, že NATO tieto sumy oficiálne neoznámilo preto, lebo si to neželalo Francúzsko. Paríž sa totiž dlho bránil navýšeniu rozpočtu. V roku 2025 by sa podľa zdrojov DPA malo rozhodnutie o zvyšovaní rozpočtu prehodnotiť.



Šéf NATO Jens Stoltenberg na štvrtkovej tlačovej konferencii na záver summitu hovoril len o "výraznom navýšení" rozpočtu Aliancie do roku 2030, a nespomenul presné sumy.