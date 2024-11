DPA: Dokončili analýzu na mieste poškodenia káblov v Baltskom mori

Kodaň 28. novembra (TASR) - Švédske a fínske orgány v stredu informovali, že ukončili vyšetrovanie na mieste, kde boli v Baltskom mori poškodené dva komunikačné káble. V noci na štvrtok o tom napísala agentúra DPA, ktorá - podľa TASR - dodala, že pokračuje analýza zhromaždených dôkazov.



Švédska polícia doplnila, že podľa vyšetrovateľov nateraz nie je vylúčená hypotéza, že poškodenie káblov bolo úmyselné - incident sa vyšetruje ako sabotáž.



V dňoch 17. a 18. novembra boli vo švédskych teritoriálnych vodách Baltského mora porušené dva telekomunikačné káble. Podľa webových stránok na sledovanie plavidiel sa v tých miestach plavila čínska loď I Pcheng 3, hoci nič nenasvedčuje, že by bola do týchto incidentov zapojená.



Predstavitelia Európskej únie uviedli, že majú podozrenie zo "sabotáže" súvisiacej s ruskou vojenskou agresiou na Ukrajine. Kremeľ to odmietol ako "absurdné" a "smiešne".



Čínske ministerstvo zahraničných vecí odmietlo akúkoľvek zodpovednosť v tejto záležitosti. Loď I Pcheng 3 od minulého týždňa kotví v morskej úžine Kattegat medzi Švédskom a Dánskom.



Napätie v priestore Baltského mora sa zvyšuje od invázie Ruska na Ukrajinu vo februári 2022. V septembri 2022 došlo k sérii podmorských výbuchov, ktoré poškodili plynovod Nord Stream na prepravu ruského plynu do Nemecka. Príčina výbuchov sa doteraz nezistila. Vlani v októbri kotva čínskej nákladnej lode poškodila podmorský plynovod medzi Fínskom a Estónskom.