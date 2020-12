ERASMUS+ bude mať viac financií a bude podstatne inkluzívnejší

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš

Brusel 12. decembra (TASR) - Výmenný program študentov ERASMUS+ by mal v najbližších siedmich rokov výrazne expandovať. Vyplýva to z predbežnej dohody, ktorá bola dosiahnutá medzi nemeckým predsedníctvom EÚ a rokovacím tímom Európskeho parlamentu. V sobotu o tom informovala agentúra DPA.Financovanie tohto projektu sa má v rokoch 2021-27 zvýšiť na 26 miliárd eur. Program by mal byť otvorený až pre 12 miliónov ľudí. ERASMUS+ by mal byť aj podstatne inkluzívnejší a zahŕňal by aj vzdelávanie dospelých.Ako uviedla Anja Karliczeková, nemecká spolková ministerka školstva a výskumu, programom ERASMUS+ "".Inkluzívnosť programu je posilnená aj ustanoveniami o virtuálnom vzdelávaní a opatreniami, ako je jazyková podpora, prípravné návštevy, školenia a virtuálna spolupráca pre ľudí, ktorí sa nemôžu zapojiť do mobility v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, mládeže a športu.Petra Kammerevertová, nemecká europoslankyňa a odborníčka na vzdelávaciu politiku, uviedla, že expanzia je prvým krokom k zvýšeniu financovania programu a mala by napomôcť aj tomu, aby v zahraničí mohlo študovať viac mladých ľudí - vrátane tých, ktorí sú sociálne znevýhodnení alebo postihnutí. Týmto skupinám ich zdravotný či sociálny hendikep doteraz často bránil využiť možnosť študijného pobytu v zahraničí.Dosiahnutú provizórnu dohodu musia ešte schváliť členské štáty EÚ a Európsky parlament.ERASMUS je jedným z najpopulárnejších a najúspešnejších programov EÚ. Fungovať začal pred 30 rokmi a pomohol asi 10 miliónom ľudí študovať, pracovať alebo dobrovoľníčiť v zahraničí. V rámci programu ERASMUS sa každý rok vytvorí viac ako 2000 nadnárodných partnerstiev, uvádza sa na stránke Rady EÚ a Európskej rady.