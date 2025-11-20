< sekcia Zahraničie
DPA: EÚ plánuje výrazne rozšíriť policajnú misiu v Pásme Gazy
Návrhy majú vo štvrtok v Bruseli odobriť ministri zahraničných vecí členských štátov.
Autor TASR
Brusel 20. novembra (TASR) - Európska únia sa pripravuje na výrazné rozšírenie svojej policajnej a pohraničnej misie v Pásme Gazy v rámci podpory amerického mierové plánu. Vyplýva to z informácií, ktoré získala agentúra DPA. Návrhy majú vo štvrtok v Bruseli odobriť ministri zahraničných vecí členských štátov, píše TASR.
Návrh počíta s posilnením úlohy EÚ v oblasti a v prípade potreby aj s úpravou mandátov existujúcich misií. Podľa plánu by Únia mohla využiť svoju policajnú misiu na palestínskych územiach (EUPOL COPPS) so sídlom na Západnom brehu Jordánu, ktorá by prevzala vedúcu úlohu pri budovaní nových policajných síl pre vojnou zničené Pásmo Gazy.
V strednodobom horizonte sa počíta s výcvikom približne 3000 palestínskych príslušníkov bezpečnostných síl, pričom dlhodobým cieľom je vycvičiť približne 13.000 policajtov. V krátkodobom horizonte má Eupol Copps pomáhať obnovovať bezpečnostné a justičné štruktúry v Pásme Gazy a organizovať výcvikové programy pre inštruktorov v policajnej akadémii v meste Jericho.
Doteraz pôsobila civilná polícia v pásme pod kontrolou hnutia Hamas, ktorého dvojročná vojna s Izraelom zanechala územie v troskách. Nové zložky majú podľa návrhu úzko spolupracovať s Medzinárodnými stabilizačnými silami, ktorých mandát tento týždeň podporila v rezolúcii aj Bezpečnostná rada OSN.
Ministri krajín EÚ v Bruseli zároveň rokujú o posilnení pohraničnej monitorovacej misie. Podľa informácií DPA by Únia mohla v budúcnosti pomáhať s odbavovaním tovaru nielen na hraničnom priechode Rafah, ale aj na miestach, ako je Kerem Šalom. Ako prvý krok sa očakáva, že misia obnoví podporu pohybu osôb cez Rafah, akonáhle bude tento hraničný priechod opäť otvorený.
Štvrtkové rokovania sa okrem Blízkeho východu výrazne zameriavajú aj na situáciu na Ukrajine. Ministri budú diskutovať o najnaliehavejších potrebách Kyjeva aj o novom americkom návrhu na ukončenie vojny medzi Ukrajinou a Ruskom.
