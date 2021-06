DPA: EÚ uzavrie svoj vzdušný priestor pre bieloruské aerolínie

Brusel 4. júna (TASR) - Európska únia by mala od soboty uzavrieť svoj vzdušný priestor pre lietadlá bieloruských leteckých spoločností, uviedli v piatok pre agentúru DPA nemenované diplomatické zdroje oboznámené so situáciou.



Veľvyslanci pri EÚ iniciovali v tejto súvislosti v piatok potrebné administratíve úkony a ich dokončenie je považované za formalitu, priblížili ďalej zmienené zdroje.



Na takomto postupe sa lídri EÚ dohodli už 24. mája po tom, ako bieloruské úrady prinútili lietadlo spoločnosti Ryanair, aby pristálo v Minsku, kde následne zadržali novinára Ramana Prataseviča a jeho priateľku Sofiu Sapegovú. Lídri zároveň vyzvali všetky aerolínie so sídlom v EÚ, aby nevyužívali bieloruský vzdušný priestor.



Medzinárodné združenie leteckých dopravcov (IATA) odsúdilo Bielorusko, vo vyhlásení však kritizovalo aj EÚ. "Politika by nikdy nemala zasahovať do bezpečnej letovej prevádzky a politici by nikdy nemali využívať bezpečnosť letectva ako zámienku na plnenie si svojich politických či diplomatických agend," povedal generálny riaditeľ IATA Willie Walsh.



Euroblok zároveň pripravuje balík ekonomických sankcií voči osobám, firmám a organizáciám, ktoré sú priamo zodpovedné za odklon komerčného letu z Atén do Vilniusu. Finalizácia tohto balíka však podľa zdrojov DPA ešte nejaký čas potrvá.