DPA: Generálny tajomník NATO očakáva nové požiadavky od Trumpa

Brusel 23. decembra (TASR) - Generálny tajomník NATO Mark Rutte predpokladá, že novozvolený americký prezident Donald Trump bude vyvíjať ďalší tlak v diskusii o pomerne nízkych výdavkoch európskych štátov Severoatlantickej aliancie na obranu. Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra DPA, píše TASR.



"Bude chcieť, aby sme robili viac," povedal Rutte v rozhovore pre DPA. Pripomenul, že európski spojenci ako celok medzičasom investujú do obrany viac ako dve percentá svojho hrubého domáceho produktu (HDP). Ak však podľa neho nebudú vynakladať viac, za štyri až päť rokov vznikne problém s odstrašovaním Ruska.



Rutte nepovedal, či pokladá za zmysluplné zvyšovať cieľ NATO pre obranné výdavky zo súčasných dvoch na tri percentá HDP. Rozhodnutie o tom by malo padnúť a summite Aliancie v júni budúceho roka.



Trump v predvolebnej kampani hovoril, že považuje za potrebné zvýšenie cieľa NATO na tri percentá HDP. V poslednom čase sa objavili správy, že by mohol požadovať až päť percent.



Podľa republikánskeho politika robia európski partneri primálo na obranu a príliš sa spoliehajú na ochranu Spojených štátov. Počas svojho prvého funkčného obdobia prezidenta Trump s týmto argumentom dokonca hrozil vystúpením z NATO.