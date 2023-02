DPA: Krajiny EÚ majú poskytnúť výcvik pre 30.000 ukrajinských vojakov

Brusel 1. februára (TASR) - Krajiny Európskej únie majú poskytnúť výcvik dodatočným 15.000 ukrajinským vojakom. V rámci výcvikovej misie EÚ tak bude vycvičených až 30.000 vojakov. V stredu to v Bruseli uviedli viacerí predstavitelia EÚ, na ktorých sa odvoláva agentúra DPA.



Výcvikovú misiu Rada EÚ pre zahraničné veci schválila vlani v októbri. Jej cieľom je prispieť k zlepšeniu obranyschopnosti ukrajinských ozbrojených síl a potrvá dva roky. Vznikla na žiadosť Kyjeva a ukrajinskej armáde má pomôcť pri obrane svojho územia a ochrane civilného obyvateľstva.



DPA dodáva, že dvojnásobné zvýšenie počtu ukrajinských vojakov, ktorí majú absolvovať výcvik v krajinách EÚ, by malo byť oficiálne ohlásené tento týždeň, keď predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a šéf Európskej rady Charles Michel navštívia Ukrajinu.



Nemecko by malo podľa pôvodného plánu v prvých mesiacoch poskytnúť výcvik pre 5000 ukrajinských vojakov. Konečný počet má závisieť od toho, koľko vojakov bude môcť Kyjev poslať na výcvik do zahraničia vzhľadom na ofenzívu ruských síl.



Bundeswehr bude zaisťovať bojový výcvik a taktické cvičenia pre vojakov rôznych hodností a vojenskej špecializácie. Pôjde o výcvik pre inštruktorov ukrajinskej armády, lekársky výcvik a výcvik používania rôznych systémov zbraní v úzkej spolupráci s obranným priemyslom.



Zdroje EÚ uviedli, že nemecká vláda sľúbila aj poskytnutie personálu na zaplnenie 80 miest v misii, ako aj vedenie mnohonárodného komanda zameraného na špecializovaný výcvik. Za veliteľa už EÚ vymenovala generála Andreasa Marlowa.