Krajiny EÚ podporili sankcie voči Iránu pre dodávky dronov Rusku

Brusel 20. októbra (TASR) - Krajiny Európskej únie podporili uvalenie sankcií na Irán za dodávky bojových dronov, ktoré Rusko nasadzuje pri útokoch na ukrajinské mestá a infraštruktúru. S odvolaním sa na viaceré diplomatické zdroje o tom informovala agentúra DPA.



Podľa správ diplomatov z EÚ by mali pripravované sankcie - zahŕňajúce zmrazenie majetku a zákaz cestovania do eurobloku - postihnúť päť osôb a tri organizácie, respektíve firmy z Iránu.



Konečné rozhodnutie by malo byť prijaté vo štvrtok dopoludnia, ešte pred začiatkom dvojdňového summitu EÚ v Bruseli (20.-21.10.).



Podľa agentúry AFP by mali byť na európsky sankčný zoznam zaradení aj traja poprední vojenskí činitelia Iránu vrátane Muhammada Hosejna Bagherího - náčelníka generálneho štábu iránskych ozbrojených síl.



Sankcie budú uvalené aj na výrobcu "samovražedných" dronov, ktoré Teherán dodáva Rusku - na spoločnosť Shahed Aviation Industries napojenú na vplyvné iránske revolučné gardy.



Ukrajina už niekoľko týždňov viní Irán z dodávok ozbrojených bezpilotných lietadiel pre Rusko a vyzýva v tejto súvislosti na uvalenie sankcií EÚ. Kyjev uvádza, že za niečo vyše mesiaca zostrelil viac než 220 dronov iránskej výroby, zatiaľ čo mnohé ďalšie zasiahli ciele po celej Ukrajine.



Irán i Rusko takéto dodávky dronov, ktoré by predstavovali porušenie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, oficiálne popierajú.