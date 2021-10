Macron udelí Merkelovej štátne vyznamenanie

Paríž/Berlín 29. októbra (TASR) - Dosluhujúca nemecká kancelárka Angela Merkelová bude počas svojej poslednej návštevy Francúzska ocenená jedným z najvyšších štátnych vyznamenaní. Tamojší prezident Emmanuel Macron jej v stredu odovzdá Veľký kríž Čestnej légie (Grand-croix de la Légion d'honneur). Informovala o tom v piatok agentúra DPA.



Angela Merkelová na budúci týždeň navštívi Francúzsko posledný raz vo funkcii nemeckej kancelárky. Ocenenie, ktoré získa počas svojej "rozlúčkovej cesty", bude prejavom veľmi blízkych vzťahov nielen medzi Francúzskom a Nemeckom, ale aj medzi oboma lídrami. Uviedla to Merkelovej hovorkyňa Martina Fietzová.



Agentúra DPA spresnila, že rozlúčková návšteva sa odohrá v známom vinárskom meste Beaune. Merkelová by si mala s Macronom pripiť na priateľstvo v srdci burgundskej vinohradníckej oblasti. Prítomní budú aj Macronova manželka Brigitte a Merkelovej manžel Joachim Sauer. Okrem toho by mala nemecká kancelárka s francúzskym prezidentom diskutovať aj o aktuálnych medzinárodných krízach a európskych otázkach.