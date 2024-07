DPA: Maďarský premiér zdôvodnil návštevu Moskvy v liste lídrom EÚ

Budapešť 9. júla (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán v liste, ktorý v utorok získala agentúra DPA, zdôvodnil svoju neohlásenú cestu do Ruska ekonomickými dôsledkami vojny na Ukrajine na Európsku úniu, píše TASR.



"Negatívne hospodárske dôsledky vojny predstavujú veľkú záťaž pre každodenný život našich občanov a pre konkurencieschopnosť EÚ," uviedol Orbán v správe z 5. júla adresovanej predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi a vedúcim predstaviteľom EÚ.



Maďarský premiér minulý v piatok pricestoval do Moskvy, kde sa stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Tri dni predtým absolvoval stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Kyjeve. Išlo o Orbánovu prvú návštevu Ukrajiny od začiatku ruskej invázie vo februári 2022.



Maďarsko je podľa DPA v EÚ vnímané ako krajina blízka Rusku a - ako pokračuje nemecká tlačová agentúra - Orbánova správa vo veľkom prebrala Putinov pohľad na vojnu na Ukrajine a zdieľala nerealisticky vysoké ruské odhady ukrajinských obetí.



Ruský prezident podľa Orbána verí, že v súvislosti s vojnou hrá čas v prospech Ruska. Putina podľa neho prekvapilo, že Ukrajina neprijala nedávnu ponuku Kremľa na prímerie a mierové rokovania. Maďarský premiér zopakoval Putinove očakávania o rapídnom kolapse Ukrajiny v nadchádzajúcich mesiacoch.



Ruský prezident stále spája podmienky, ktoré určil na ukončenie vojny, s myšlienkou, že by bolo lepšie ich prijať skôr, než sa situácia na Ukrajine ešte viac zhorší, píše DPA.



Orbán vo svojom liste napísal lídrom EÚ, že na základe jeho rozhovorov s Putinom, je teraz väčšia šanca na prímerie a cestu k mierovým rokovaniam.



Premiér Maďarska zároveň vyzval EÚ, aby prevzala iniciatívu pri presadzovaní prímeria na Ukrajine, keďže Spojené štáty sa čoraz viac sústreďujú na nadchádzajúce prezidentské voľby.



"Politické vedenie poskytované Spojenými štátmi je obmedzené vzhľadom na prebiehajúcu volebnú kampaň," poznamenal podľa DPA premiér Orbán.