Merkelová odmieta rovnaké pravidlá pre zaočovaných a negatívnych

Berlín 26. apríla (TASR) – Nemecká kancelárka Angela Merkelová pred pondelňajšou videokonferenciou s premiérmi 16 spolkových krajín, ktorej témou bude aj možné zavedenie väčších slobôd pre osoby zaočkované proti koronavírusu či pre ľudí s negatívnym výsledkom testu, varovala pred tým, aby boli tieto skupiny dávané na jednu úroveň. Informovali o tom agentúra DPA a tiež denník Bild.



„Pre testovaných nemôže platiť to isté, čo pre kompletne zaočkovaných (oboma dávkami vakcín)," povedala Merkelová na predstavenstve Kresťanskodemokratickej únie (CDU) podľa slov jeho účastníkov. Bezpečnosť pred nákazou, ktorú ponúka očkovanie, je omnoho väčšia, než je to pri testovaní, argumentovala.



Z navrhovaného dokumentu ministerky spravodlivosti Christine Lambrechtovej, o ktorom píše denník Die Süddeutsche Zeitung, vyplýva, že pre zaočkovaných, uzdravených a negatívne testovaných by mali v budúcnosti platiť rovnaké pravidlá. Lambrechtová sa odvoláva na Inštitút Roberta Kocha (RKI), podľa ktorého je riziko nákazy pri všetkých troch menovaných skupinách nízke.



Minister zdravotníctva Jens Spahn na predsedníctve CDU podľa denníka Bild uviedol, že pravidlá týkajúce sa nosenia rúšok a dodržiavania odstupu musia zostať naďalej v platnosti, až kým sa nedosiahne kolektívna imunita. Poukázal tiež na problémy súvisiace s vakcináciou migrantov.



Stedobodom programu tzv. koronavírusového summitu, na ktorý sa v pondelok popoludní virtuálne pripoja premiéri spolkových krajín a Merkelová, bude uvoľňovanie pandemických opatrení pre zaočkovaných či osoby, ktoré ochorenie COVID-19 už prekonali. Má ísť napríklad o miernejšie nariadenia, čo sa týka zákazu vychádzania, o obmedzovania kontaktov, jednoduchšie pravidlá pri vstupe do krajiny zo zahraničia či o prístup do obchodov. Takisto by sa malo diskutovať o tom, ktoré skupiny obyvateľstva dostanú pri očkovaní prednosť.



Predseda Nemeckej lekárskej komory Klaus Reinhardt napríklad navrhol, aby sa zvážila možnosť uprednostniť pri podávaní vakcín mladších ľudí. Tí síce zvyčajne netrpia ťažkým priebehom ochorenia, avšak zároveň sa u nich predpokladá vyššia mobilita. Poukázal tiež na to, že väčšina ľudí nad 60 rokov už bola zaočkovaná. Reinhardt absolútne podporuje zmiernenie obmedzení pre zaočkované osoby.



Bavorský premiér Markus Söder požaduje zase, aby sa od mája zrušilo poradie pre jednotlivé vekové skupiny obyvateľstva. Požaduje tiež vyššiu mieru očkovania u žiakov nad 16 rokov. Šéf CDU Armin Laschet takéto opatrenia žiada najneskôr od júna.