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Štvrtok 27. august 2026Meniny má Silvia
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DPA: Ministri z Európy a regiónu budú hovoriť o Hormuzskom prielive

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Na archívnej snímke z 1. mája 2026 na mori v Ománskom zálive neďaleko Hormuzského prielivu sú vidieť nákladné lode neďaleko mesta Chór Fakkán v Spojených arabských emirátoch.. Foto: TASR/AP

Očakáva sa, že schôdzka bude aj určitým signálom pre Washington po tom, ako uviazli rokovania o ukončení vojny s Iránom vedené Spojenými štátmi.

Autor TASR
Berlín 27. augusta (TASR) – Európske krajiny budú v nedeľu v Istanbule rokovať so Saudskou Arábiou, Pakistanom a Egyptom o riešeniach pre Hormuzský prieliv, ktorý je takmer úplne zablokovaný v dôsledku vojny na Blízkom východe. S odvolaním sa na vládne zdroje v Berlíne o tom vo štvrtok informovala agentúra DPA, píše TASR.

Stretnutie ministrov zahraničných vecí Nemecka, Francúzska a Británie s kolegami z uvedených krajín sa uskutoční z iniciatívy šéfa nemeckej diplomacie Johanna Wadephula a jeho tureckého rezortného partnera Hakana Fidana, uviedli zdroje.

Témami rozhovorov budú regionálne otázky, ako je bezpečnosť a slobodná plavba v strategickom Hormuzskom prielive. Očakáva sa, že schôdzka bude aj určitým signálom pre Washington po tom, ako uviazli rokovania o ukončení vojny s Iránom vedené Spojenými štátmi.

Irán za opätovné otvorenie Hormuzského prielivu žiada ústupky od vlády USA podľa rámcovej dohody dosiahnutej v júni. Americký prezident Donald Trump sa medzičasom snaží vyvíjať tlak na Teherán „ekonomickou vojnou“, pripomenula DPA.

V Istanbule majú ministri hovoriť aj o situácii v Čiernom mori, kde pre ruské útoky viazne vývoz obilia z Ukrajiny. Nájsť riešenie tejto situácie je v záujme všetkých účastníkov konferencie, uviedli zástupcovia nemeckej vlády s tým, že Turecko je dôležitým spracovateľom ukrajinského obilia a Pakistan a Egypt významnými odberateľmi obilia a obilných výrobkov z tejto krajiny.
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