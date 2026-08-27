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DPA: Ministri z Európy a regiónu budú hovoriť o Hormuzskom prielive
Očakáva sa, že schôdzka bude aj určitým signálom pre Washington po tom, ako uviazli rokovania o ukončení vojny s Iránom vedené Spojenými štátmi.
Autor TASR
Berlín 27. augusta (TASR) – Európske krajiny budú v nedeľu v Istanbule rokovať so Saudskou Arábiou, Pakistanom a Egyptom o riešeniach pre Hormuzský prieliv, ktorý je takmer úplne zablokovaný v dôsledku vojny na Blízkom východe. S odvolaním sa na vládne zdroje v Berlíne o tom vo štvrtok informovala agentúra DPA, píše TASR.
Stretnutie ministrov zahraničných vecí Nemecka, Francúzska a Británie s kolegami z uvedených krajín sa uskutoční z iniciatívy šéfa nemeckej diplomacie Johanna Wadephula a jeho tureckého rezortného partnera Hakana Fidana, uviedli zdroje.
Témami rozhovorov budú regionálne otázky, ako je bezpečnosť a slobodná plavba v strategickom Hormuzskom prielive. Očakáva sa, že schôdzka bude aj určitým signálom pre Washington po tom, ako uviazli rokovania o ukončení vojny s Iránom vedené Spojenými štátmi.
Irán za opätovné otvorenie Hormuzského prielivu žiada ústupky od vlády USA podľa rámcovej dohody dosiahnutej v júni. Americký prezident Donald Trump sa medzičasom snaží vyvíjať tlak na Teherán „ekonomickou vojnou“, pripomenula DPA.
V Istanbule majú ministri hovoriť aj o situácii v Čiernom mori, kde pre ruské útoky viazne vývoz obilia z Ukrajiny. Nájsť riešenie tejto situácie je v záujme všetkých účastníkov konferencie, uviedli zástupcovia nemeckej vlády s tým, že Turecko je dôležitým spracovateľom ukrajinského obilia a Pakistan a Egypt významnými odberateľmi obilia a obilných výrobkov z tejto krajiny.
Stretnutie ministrov zahraničných vecí Nemecka, Francúzska a Británie s kolegami z uvedených krajín sa uskutoční z iniciatívy šéfa nemeckej diplomacie Johanna Wadephula a jeho tureckého rezortného partnera Hakana Fidana, uviedli zdroje.
Témami rozhovorov budú regionálne otázky, ako je bezpečnosť a slobodná plavba v strategickom Hormuzskom prielive. Očakáva sa, že schôdzka bude aj určitým signálom pre Washington po tom, ako uviazli rokovania o ukončení vojny s Iránom vedené Spojenými štátmi.
Irán za opätovné otvorenie Hormuzského prielivu žiada ústupky od vlády USA podľa rámcovej dohody dosiahnutej v júni. Americký prezident Donald Trump sa medzičasom snaží vyvíjať tlak na Teherán „ekonomickou vojnou“, pripomenula DPA.
V Istanbule majú ministri hovoriť aj o situácii v Čiernom mori, kde pre ruské útoky viazne vývoz obilia z Ukrajiny. Nájsť riešenie tejto situácie je v záujme všetkých účastníkov konferencie, uviedli zástupcovia nemeckej vlády s tým, že Turecko je dôležitým spracovateľom ukrajinského obilia a Pakistan a Egypt významnými odberateľmi obilia a obilných výrobkov z tejto krajiny.