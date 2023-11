DPA: Morawiecki zdržiava odovzdanie moci v Poľsku

Varšava 14. novembra (TASR) - Poľská konzervatívna strana Právo a spravodlivosť (PiS) odďaľuje odovzdanie moci opozícii, ktorá na základe výsledkov volieb z 15. októbra dosiahla parlamentnú väčšinu. Ako pripomenula agentúra DPA, súčasný premiér Mateusz Morawiecki bol v pondelok prezidentom Andrzejom Dudom formálne poverený zostavením vlády a svoj vládny kabinet chce predstaviť do konca novembra.



Už teraz je pritom podľa DPA jasné, že žiadny navrhovaný kabinet vytvorený PiS nezíska v parlamente väčšinovú podporu. Súčasne to znamená, že víťazná opozícia pod vedením Donalda Tuska bude musieť pravdepodobne počkať do začiatku decembra, kým sa bude môcť ujať vládnutia.



Hovorca dosluhujúcej vlády Piotr Müller v utorok vo vysielaní Rádia Plus uviedol, že Morawiecki musí podľa ústavy vládu zostaviť do 14 dní odo dňa, keď na to od hlavy štátu dostal poverenie. Müller vyslovil predpoklad, že nový kabinet bude predstavený "medzi 12. a 14. dňom" tejto lehoty.



Za "prirodzeného koaličného partnera" PiS označil Müller stredopravú koalíciu Tretia cesta (TD), ktorá však 10. novembra podpísala dohodu o vytvorení koalície s liberálnou Občianskou koalíciou (KO) a stranou Nová ľavica (NL).



DPA pripomenula, že v parlamentných voľbách, ktoré sa v Poľsku konali v polovici októbra, získali tri proeurópske strany na čele s bývalým predsedom Rady EÚ Tuskom jasnú väčšinu – 248 zo 460 parlamentných mandátov.



Národno-konzervatívna vládna strana PiS má v parlamente 194 poslancov a nemá koaličného partnera. Napriek tejto situácii Duda, ktorý sám pochádza z radov PiS, najprv o zostavenie vlády požiadal svojho spolustraníka Morawieckého, uvádza TASR.



Zástupcovia opozície teraz Dudu obviňujú, že zdržiava odovzdanie moci v štáte, keďže je jasné, že Morawieckého pokusy o vyslovenie dôvery jeho vláde v parlamente sú odsúdené na neúspech. Opozícia dostane príležitosť prevziať moc až po tom, ako bude Morawiecki porazený pri hlasovaní o svojej vláde v parlamente, doplnila DPA.