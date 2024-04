DPA: NATO zamýšľa zriadenie 100-miliardového fondu pomoci pre Ukrajinu

Brusel 2. apríla (TASR) - Severoatlantická aliancia (NATO) údajne plánuje Ukrajine poskytnúť v nasledujúcich piatich rokoch vojenskú podporu vo výške 100 miliárd eur, uvádza v utorok agentúra DPA odvolávajúca sa na viacero nemenovaných diplomatických zdrojov.



Fond na tento účel navrhol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, pričom podľa DPA sa má o ňom diskutovať na stredajšom zasadnutí ministrov zahraničných vecí krajín NATO v Bruseli. Definitívne rozhodnutie v tejto veci sa však očakáva až na júlovom summite NATO vo Washingtone.



Cieľom avizovanej 100-miliardovej podpory má byť okrem iného lepšie rozloženie bremena medzi jednotlivé krajiny Aliancie, ktorá momentálne hľadá nové spôsoby, ako podporiť Ukrajinu v boji proti ruskej invázii. Kyjev sa sťažuje na nedostatok munície, ktorý mu obranu sťažuje. Členovia Aliancie sa podľa DPA majú dohodnúť aj na tom, či by sa do nového fondu mala zahrnúť už skôr prisľúbená pomoc.



Popri tom je zamýšľaná aj dlhodobá podpora Ukrajiny vo forme novej misie NATO zameranej na koordináciu dodávok vojenskej pomoci a výcviku pre ukrajinskú armádu. Doteraz zohrávali hlavnú úlohu v rámci koordinácie takýchto dodávok zbraní USA, a to prostredníctvom tzv. kontaktnej skupiny pre podporu Ukrajiny.



Podľa citovaných diplomatov bude cieľom novej pomoci, ak ju členské krajiny odobria, zmenšiť závislosť podpory pre Ukrajinu od politického vývoja v jednotlivých krajinách NATO a tiež lepšie v Aliancii rozložiť zodpovednosť. To podľa DPA súvisí s obavami z možného znovuzvolenia Donalda Trumpa za prezidenta USA.