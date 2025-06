DPA: Návrh vyhlásenia nepotvrdzuje perspektívu členstva Ukrajiny

Haag 25. júna (TASR) - V návrhu spoločného vyhlásenia, ktoré sa chystajú v stredu prijať lídri členských štátov NATO na summite v Haagu, sa nepotvrdzuje perspektíva členstva Ukrajiny v Aliancii. Napísala to agentúra DPA, ktorá mala dokument k dispozícii. Podľa nej hlavy štátov a predsedovia vlád iba ubezpečia Kyjev o „trvalom zachovaní záväzkov spojencov poskytnúť podporu Ukrajine“, informuje TASR.



Dvojdňový summit NATO sa oficiálne začal v utorok večer štátnou večerou lídrov na pozvanie holandského kráľa Viliama-Alexandra a kráľovnej Maximy v kráľovskom paláci Huis ten Bosch. Prítomný je okrem iných aj americký prezident Donald Trump, SR zastupuje prezident Peter Pellegrini, ktorý večeru v príspevku na sieti Instagram označil za dobrú príležitosť hovoriť v neformálnom prostredí o témach summitu.



Zasadnutiu bude podľa očakávaní dominovať otázka zvýšenia obranných výdavkov. Spojenci by sa mali zhodnúť na tom, že budú na obranu vynakladať aspoň päť percent HDP, pričom tento cieľ splnia do roku 2035. Text spoločného vyhlásenia už v nedeľu schválili zástupcovia členských štátov.



Jednou z kľúčových tém stretnutia bude aj prebiehajúca vojna na Ukrajine, ktorú vo februári 2022 vojensky napadlo susedné Rusko. Vlaňajší summit Aliancie vo Washingtone sa skončil s prísľubom, že Ukrajina je na „nezvratnej ceste“ k členstvu v NATO. Vtedy bol prezidentom USA Joe Biden.



Tohtoročné vyhlásenie sa však namiesto toho zameria na širší prísľub pokračujúcej podpory Kyjeva, uviedli podľa magazínu Politico predstavitelia Aliancie. Podobnú informáciu priniesla aj agentúra DPA.



Trump a jeho administratíva verejne vylúčili, že Ukrajina vstúpi do NATO. Generálny tajomník Aliancie Mark Rutte napriek tomu v pondelok potvrdil, že jej cesta je stále „nezvratná“ a povedal, že zo summitu v Haagu vzíde komuniké, ktoré by malo obsahovať „dôležitú formuláciu“, ktorá by viazala nový záväzok Aliancie dávať päť percent HDP na obranu s podporou Ukrajiny.



V Haagu je prítomný aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa médií je možné, že sa na okraj summitu stretne s Trumpom. Na oficiálnom pracovnom zasadnutí v stredu sa však už nezúčastní.