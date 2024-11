DPA: Nemeckí koaliční partneri sa opäť snažia zvrátiť vládnu krízu

Berlín 5. novembra (TASR) - Nemecké vládne strany v utorok pokračovali v sérii stretnutí v snahe nájsť dohodu na hospodárskej politike a budúcnosti koalície. Vláda sa podľa agentúry DPA momentálne zmieta v čoraz intenzívnejšej kríze, píše TASR.



Koalícia sa má v stredu zísť na prvom veľkom rokovaní od parlamentnej letnej prestávky. Trojkoalícia, zložená zo sociálnych demokratov (SPD), podnikateľsky orientovaných liberálov (FDP) a Zelených, je však hlboko rozdelená v otázke ekonomického smerovania.



Tieto rozdiely vyšli najavo v uplynulých dňoch, keď bol v piatok zverejnený programový dokument ministra financií Christiana Lindnera (FDP). Dokument, ktorý podľa Lindnera nebol určený na publikáciu, požaduje zásadnú "zmenu orientácie" hospodárskej politiky vlády kancelára Olafa Scholza (SPD).



V súvislosti s týmto dokumentom sa podľa DPA objavili špekulácie, že vláda by mohla bezprostredne padnúť, čo by si vynútilo predčasné voľby. Oficiálne parlamentné voľby sú naplánované na budúci september.



Minister hospodárstva Robert Habeck (Zelení) v utorok vyzval koaličných partnerov na vytrvalosť. Tvrdí, že vzhľadom na prezidentské voľby v USA a vojnu na Ukrajine by bolo v súčasnosti najhoršie nechať vládnu koalíciu rozpadnúť.



Habeck vyjadril presvedčenie, že je možné dosiahnuť dohodu o rozpočte na rok 2025, pričom Zelení už v tejto záležitosti urobili ústupky. Vyzval preto ostatné strany vo vláde, aby tiež pristúpili na kompromis.



Kancelár Scholz podľa svojich slov očakáva, že koalícia bude pokračovať vo svojej práci, pričom odkázal na koaličnú zmluvu. Podľa DPA sa snažil zľahčoval rozdiely vo vláde. Povedal, že kabinet návrh rozpočtu predstavil ešte v lete a teraz by sa malo Spolkovému snemu (Bundestag) predložiť "niekoľko dodatočných návrhov".



Na stredu sú podľa nemenovaných zdrojov nemeckej agentúry v pláne ďalšie dve stretnutie medzi Scholzom, Habeckom a Lindnerom, ako aj štátnymi tajomníkmi.