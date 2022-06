Nemecko a Španielsko rokovali o dodávkach tankov pre Ukrajinu

Madrid 30. júna (TASR) - Nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová vo štvrtok v rámci summitu NATO v Madride diskutovala so svojou španielskou rezortnou kolegyňou Margaritou Roblesovou o prípadných dodávkach tankov vyrobených v Nemecku zo Španielska pre ukrajinské sily. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Začiatkom júna sa objavili správy, že Berlín vetoval návrh Madridu na dodanie ťažkých zbraní Ukrajine, pripomína DPA s tým, že dohody o zbraniach často obsahujú klauzulu, že ak chce kupujúci predať zbrane tretej strane, musí svoje plány konzultovať s predávajúcim. Plánovaná vojenská pomoc Madridu by zahŕňala okolo 40 zo 108 tankov typu Leopard 2 A4, ktoré Nemecko v roku 1995 predalo Španielsku. Má ísť o zakonzervované tanky, ktoré je potrebné najskôr pripraviť na nasadenie v teréne.



Lambrechtová však v rozhovore pre noviny El Mundo povedala, že od vlády v Madride oficiálnu žiadosť ohľadom dodávok tankov nedostala. Podľa zdrojov, na ktoré sa odvoláva DPA, z rokovania ministeriek vyplynulo, že Madrid sa zatiaľ nerozhodol, či chce Ukrajine tanky dodať.



Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v súvislosti s dodávkami tankov Leopard na summite v Madride povedala, že jej krajina hľadá spôsoby, ako Ukrajine poskytnúť väčšiu podporu.



Nemecký kancelár Olaf Scholz vyhlásil, že vo veci ďalších dodávok zbraní Ukrajine sa orientuje predovšetkým na Spojené štáty. "Pri tom, čo robíme, sa vždy orientujeme podľa dodávok našich spojencov - hlavne USA. A budeme to robiť aj naďalej," povedal Scholz vo štvrtok na summite NATO.



Na Ukrajinu pred niekoľkými dňami dorazili prvé ťažké zbrane dodané Nemeckom - išlo o sedem samohybných húfnic typu Panzerhaubitze (PzH) 2000.