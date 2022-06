DPA: Nemecko plánuje dodať Ukrajine ďalšie húfnice

Berlín/Kyjev 24. júna (TASR) - Nemecká vláda plánuje posilniť ukrajinské delostrelecké sily dodávkou ďalších húfnic, ktoré by mohli byť použité na obranu pred ruskými inváznymi vojskami. V piatok o tom informovala agentúra DPA, ktorá sa odvolala na nemenované zdroje z prostredia nemeckého ministerstva obrany.



Berlín rokuje s Holandskom a ďalšou nešpecifikovanou európskou krajinou, aby pomohol tento plán zrealizovať, uviedli zdroje.



Ukrajina doteraz dostala sedem samohybných húfnic typu Panzerhaubitze (PzH) 2000 z Nemecka a päť z Holandska. Kyjev uviedol, že na vybavenie kompletného delostreleckého práporu bude potrebovať celkovo takýchto 18 húfnic.



Nemecko je podľa nemenovaných zdrojov odhodlané splniť požiadavku Ukrajiny a dodať ďalšie dve alebo tri húfnice typu PzH 2000, ak rovnakú techniku pošlú aj jeho partneri. Celkovo by malo ísť o šesť kusov tejto ťažkej bojovej techniky.



Panzerhaubitze 2000 je samohybná húfnica vyvinutá spoločnosťami KMW a Rheinmetall. Kanón je namontovaný na pásovom vozidle, a preto sa systém podobá na tank. PzH 2000 sa do výzbroje nemeckej armády dostal v roku 1998. V tom čase išlo zrejme o najvýkonnejší konvenčný delostrelecký systém v operačnej službe. Podľa typu použitej munície má dostrel minimálne 30 kilometrov. Pri použití striel so zvýšeným dosahom môže zasiahnuť cieľ vzdialený až 40 kilometrov.