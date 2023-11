DPA: Katar sprostredkúva prepustenie rukojemníkov za prímerie v Gaze

Gaza 9. novembra (TASR) - Medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas prebiehajú rokovania, ktoré sprostredkúva Katar a mohli by viesť k prepusteniu desiatich až pätnástich izraelských rukojemníkov z pásma Gazy výmenou za 48- až 72-hodinové prímerie. Agentúre DPA to vo štvrtok povedal nemenovaný predstaviteľ oboznámený s priebehom rozhovorov, informuje TASR.



Katar rokovania konzultuje so Spojenými štátmi.



Izrael spustil rozsiahle útoky na pásmo Gazy po útoku militantov Hamasu na Izrael 7. októbra, pri ktorom zahynulo približne 1400 ľudí, prevažne civilistov. Izrael v súčasnosti okrem iného podniká pozemné operácie v oblasti mesta Gaza. Predstavitelia židovského štátu vyhlásili, že cieľom operácie v pásme Gazy je zničiť Hamas.



Ministerstvo zdravotníctva v Gaze, ktoré je ovládané Hamasom, tvrdí, že pri izraelských útokoch zahynulo už viac než 10.500 ľudí.