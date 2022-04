DPA: Po masakre v Buči sa doteraz našlo 340 tiel

Kyjev 4. marca (TASR) - V ukrajinskom meste Buča sa doteraz našlo až 340 tiel, ktoré sú zrejme výsledkom "masakry", ktorú majú na svedomí ruské jednotky. V pondelok to napísala agentúra DPA, ktorá sa odvolala na informácie denníka Ukrajinská pravda (UP).



Do nedele sa našlo v Buči 330 až 340 tiel, napísal na webe denník UP, ktorý citoval údaje miestnej pohrebnej služby. Pátranie po ďalších obetiach pokračuje, pričom niektoré telá sú údajne pochované na dvoroch domov, uvádza sa v správe.



Ukrajinská prokuratúra nariadila pitvu tiel s cieľom pochopiť kontext zločinov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil ruské jednotky z genocídy. Moskva tieto obvinenia odmieta. Ruské veľvyslanectvo v Berlíne podľa DPA tvrdí, že ide o "inscenáciu kyjevského režimu", ktorá bola určená pre západné médiá.