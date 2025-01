DPA: Rakúsky exkancelár Kurz nemá záujem o návrat do politiky

Viedeň 5. januára (TASR) - Bývalý rakúsky kancelár Sebastian Kurz nemá záujem opätovne sa uchádzať o pozíciu šéfa Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a rakúskej vlády. Zdroj z Kurzovho okolia to pre agentúru DPA uviedol v nedeľu, deň po tom, čo kancelár Karl Nehammer oznámil, že podá demisiu a odíde aj z čela ÖVP. Nehammer to oznámil krátko po zlyhaní koaličných rokovaní so sociálnymi demokratmi (SPÖ). TASR informuje podľa agentúry DPA.



Vysokí predstavitelia ÖVP sa v nedeľu stretli vo Viedni, aby určili nového lídra strany. Podľa zdrojov blízkych strane pravdepodobne hľadajú niekoho, kto je na rozdiel od Nehammera, ochotný vládnuť s krajne pravicovou Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ) pod vedením Herberta Kickla. Nemecká agentúra píše, že po odstúpení Nehammera viacero predstaviteľov ÖVP vkladalo nádej do návratu exkancelára Kurza.



Slobodní s výrazným odstupom zvíťazili v septembrových parlamentných voľbách. ÖVP skončila druhá a v prípade koalície s FPÖ by pravdepodobne nebola kancelárskou stranou. Kurz viedol koalíciu s FPÖ v rokoch 2017 až 2019 z pozície kancelára. O prípadný post vicekencelára podľa zdroja z jeho okolia nemá záujem a v súčasnosti je spokojný so svojím pôsobením v podnikateľskom sektore.



Kurz sa už vo svojich 27 rokoch stal ministrom zahraničných vecí a v 31 rokoch spolkovým kancelárom. Obe jeho funkčné obdobia vo funkcii šéfa vlády sa však skončili predčasne: V máji 2019 odstúpil po vyše poldruha roku v dôsledku obvinení z korupcie v prípade Ibiza voči koaličnému partnerovi FPÖ a v októbri 2020 sa stal podozrivým z korupcie on sám, respektíve jeho strana ÖVP. Následne odstúpil z funkcie kancelára a z politiky sa stiahol.