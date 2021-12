Rakúsky kancelár Nehammer: Rozdelenie škodí nám všetkým

Na archívnej snímke Alexander Schallenberg. Foto: TASR/AP

Viedeň 6. decembra (TASR) - Nový rakúsky spolkový kancelár Karl Nehammer v pondelok oznámil zmenu stratégie voči nezaočkovaným osobám a ľuďom so skeptickým postojom k očkovaniu. Informovala o tom agentúra DPA.V boji proti súčasnej vlne koronavírusu bude nevyhnutná ochota zapojiť sa do dialógu a vzájomný rešpekt, povedal Nehammer krátko po tom, ako do rúk rakúskeho prezidenta Alexandra Van der Bellena zložil slávnostný sľub.Podľa nového kancelára je potrebné počúvať ľudí, brať vážne ich starosti a obavy a zároveň hľadať riešenia.povedal.Predchádzajúci spolkoví kancelári Sebastian Kurz a Alexander Schallenberg používali takmer výlučne nátlakové metódy, aby skeptikov presvedčili dať sa zaočkovať, píše DPA.Viac než 40.000 ľudí vyšlo v sobotu popoludní do ulíc rakúskej metropoly Viedeň na protest proti opatreniam spojeným s pandémiou koronavírusu a povinnému očkovaniu, pripomína DPA. Povinnosť dať sa zaočkovať má v Rakúsku platiť od 1. februára 2022 pre všetkých obyvateľov od 14 rokov.Nehammer na poste spolkového kancelára nahradil Schallenberga, ktorý bol kancelárom necelý mesiac po tom, ako v októbri pre obvinenia z korupcie odstúpil Kurz.Schallenberg, ktorý svoj odchod z postu kancelára avizoval 2. decembra, sa v Nehammerovom kabinete vrátil na svoju pôvodnú pozíciu ministra zahraničných vecí.Rakúska vláda i vlády jednotlivých spolkových krajín majú spolu rokovať v stredu.Na celom území Rakúska od pondelka 22. novembra platí tzv. lockdown a pre všetkých obyvateľov opätovne platí zákaz vychádzania. Uzavreté sú všetky obchodné prevádzky okrem poskytovateľov základných služieb. Od budúceho pondelka (13. decembra) by mali byť opatrenia uvoľnené aspoň pre zaočkovaných a osoby po prekonaní covidu.