DPA: Rusko chce spojiť Mariupol s Krymom a separatistickými regiónmi

Kyjev/Moskva 23. marca (TASR) - Obsadenie ukrajinského mesta Mariupol by vytvorilo bezpečné pozemné spojenie s anektovaným polostrovom Krym. Uviedol to v stredu zástupca prezidentského vyslanca pre ruský Južný federálny okruh Kirill Stepanov. Informovala o tom agentúra DPA, podľa ktorej ruský predstaviteľ týmito vyjadreniami "nezvyčajne jasne" vysvetlil, prečo je jedným z hlavných ruských vojenských cieľov dobytie Mariupola.



Len čo bude mať ruská armáda pod kontrolou diaľnicu M14, Krym bude spoľahlivo spojený s východnými oblasťami Donecka a Luhanska cez dopravný koridor, povedal Stepanov agentúre RIA Novosti. Veľkú časť Doneckej a Luhanskej oblasti ovládajú separatisti podporovaní Ruskom, pripomenula DPA.



Nemecká agentúra ďalej spresnila, že spomínaná diaľnica M14 vedie z Odesy na juhozápade Ukrajiny cez Mariupol až k ruským hraniciam. Tam pokračuje cesta E58 do mesta Rostov nad Donom. Ukrajina uzavrela železničné trate na anektovaný polostrov po ruskej anexii Krymu v roku 2014. Stepanov povedal, že "čoskoro" bude opäť otvorená aj trasa do Odesy.