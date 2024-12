DPA: Rusko premiestňuje systémy protivzdušnej obrany zo Sýrie do Líbye

Bejrút 19. decembra (TASR) - Rusko po zvrhnutí svojho spojenca Bašára Asada stiahlo svoje systémy protivzdušnej obrany z rôznych častí Sýrie a premiestnilo ich do občianskou vojnou zmietanej Líbye. Na základe mediálnych správ a informácií z vojenských kruhov o tom vo štvrtok informovala agentúra DPA.



Bývalý dôstojník Asadovej armády v stredu pre DPA uviedol, že niektoré zariadenia a tanky boli presunuté do východnej Líbye, ktorú ovláda generál Chalífa Haftar.



Takéto stiahnutie systémov protivzdušnej obrany potvrdilo aj Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), ktoré sídli v Británii a situáciu v Sýrii monitoruje prostredníctvom svojich informátorov.



Líbya sa považuje za zlyhávajúci štát, keďže v nej po zvrhnutí a smrti dlhoročného vládcu Muammara Kaddáfího v októbri 2011 vládne chaos. Líbya je totiž už roky rozdelená a o moc v nej sa sporia dve mocenské centrá - na západe a východe krajiny, doplnila DPA.



Podľa informácií agentúry DPA západné armády už niekoľko dní sledujú, či Moskva rozširuje svoju prítomnosť v Líbyi.



"Rusko má v zásade - prostredníctvom východolíbyjského vládcu Haftara - možnosť získať privilegovaný prístup do prístavu Tobruk a potenciálne tam prevážať muníciu," uvádza sa v analýze situácie vypracovanej nemeckým ministerstvom obrany ešte 11. decembra.



Haftar má podporu ruského prezidenta Vladimira Putina už celé roky. V mocenskom boji s vládou v Tripolise, ležiacom na západe krajiny, Haftar ťaží z lepšej protivzdušnej obrany a útočných zbraní.



V Líbyi sú údajne aj tisíce žoldnierov z ruskej polovojenskej Vagnerovej skupiny.



Podľa denníka Wall Street Journal ruské nákladné lietadlá nedávno do východnej Líbye prepravili vybavenie pre obranné systémy S-400 a S-300.



Haftar sa napriek tesným kontaktom s Moskvou usiluje aj o vyvážený vzťah so Západom. Časť východolíbyjských elít vníma jeho prílišnú blízkosť k Rusku kriticky, uvádza sa v analýze nemeckého ministerstva obrany.