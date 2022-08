DPA: Scholz sa spolieha na kanadské suroviny ako náhradu za ruské

Montreal 22. augusta (TASR) – Nemecký kancelár Olaf Scholz chce počas trojdňovej návštevy Kanady výrazne rozšíriť spoluprácu s rozlohou druhou najväčšou krajinou sveta v oblasti získavania surovín. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA, od ktorej TASR správu prevzala.



"Táto krajina má podobne bohaté nerastné zdroje ako Rusko – s tým rozdielom, že je to spoľahlivá demokracia," povedal Scholz v nedeľu večer miestneho času po príchode do Montrealu. "To otvára nové oblasti spolupráce. Chceme úzko spolupracovať najmä pri rozvoji vodíkového hospodárstva."



Scholz, ktorý Kanadu navštívil s vicekancelárom a ministrom hospodárstva Robertom Habeckom, sa po prílete stretol na večeri s kanadským premiérom Justinom Trudeauom. V pondelok obaja plánujú ďalšie politické rozhovory.



Počas návštevy podpíšu obe krajiny dohodu o užšej spolupráci pri výrobe a preprave vodíka. Témou rozhovorov budú aj dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) do Nemecka a ťažba minerálov a kovov v Kanade, ktoré sú dôležité pre výrobu batérií.



Scholz zdôraznil, že Nemecko má sotva s nejakou krajinou mimo Európskej únie také úzke a priateľské vzťahy, ako s Kanadou. "Spájajú nás nielen spoločné hodnoty, ale aj podobný pohľad na svet," povedal.