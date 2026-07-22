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DPA: Šéfom poslaneckého klubu CDU/CSU bude Thorsten Frei
Merzov blízky spolupracovník Frei zastával aj pozíciu ministra pre osobitné záležitosti.
Autor TASR
Berlín 22. júla (TASR) - Novým predsedom poslaneckého klubu nemeckej kresťanskodemokratickej únie CDU/CSU v Spolkovom sneme bude šéf úradu vlády Thorsten Frei. Píše o tom agentúra DPA s odvolaním na svoje zdroje. Dohodli sa na tom šéf CDU a kancelár Friedrich Merz a líder bavorskej CSU Markus Söder. Frei vo funkcii nahradí Jensa Spahna, ktorý odstúpil minulý týždeň po kauze s náhradným materstvom, informuje TASR.
Freia musia do funkcie zvoliť členovia klubu. Meno nového šéfa úradu vlády oznámia budúci týždeň.
Merzov blízky spolupracovník Frei zastával aj pozíciu ministra pre osobitné záležitosti. Kancelár v nedeľu nevylúčil zmeny vo vláde po odchode Spahna. Podľa DPA však nie je jasné, či kancelár ohlási aj ďalšie výmeny na vládnych postoch.
Predseda poslaneckého klubu CDU Spahn v sobotu oznámil, že odstupuje zo svojej funkcie. Urobil tak po tlaku, ktorý naňho vyvíjali v súvislosti s tým, že sa spolu so svojím manželom stal rodičom vďaka využitiu služby náhradnej matky v Spojených štátoch. Náhradné materstvo je v Nemecku nezákonné, nie je však nezákonné vychovávať dieťa, ktoré porodila náhradná matka mimo krajiny.
Strana CDU ostro odmieta náhradné materstvo a na straníckom zjazde vo februári sa vyslovila za zachovanie súčasnej praxe. Tento postoj predtým zastával aj samotný Spahn ako bývalý minister zdravotníctva. Ostatní politici ho preto obvinili z dvojakého metra.
Freia musia do funkcie zvoliť členovia klubu. Meno nového šéfa úradu vlády oznámia budúci týždeň.
Merzov blízky spolupracovník Frei zastával aj pozíciu ministra pre osobitné záležitosti. Kancelár v nedeľu nevylúčil zmeny vo vláde po odchode Spahna. Podľa DPA však nie je jasné, či kancelár ohlási aj ďalšie výmeny na vládnych postoch.
Predseda poslaneckého klubu CDU Spahn v sobotu oznámil, že odstupuje zo svojej funkcie. Urobil tak po tlaku, ktorý naňho vyvíjali v súvislosti s tým, že sa spolu so svojím manželom stal rodičom vďaka využitiu služby náhradnej matky v Spojených štátoch. Náhradné materstvo je v Nemecku nezákonné, nie je však nezákonné vychovávať dieťa, ktoré porodila náhradná matka mimo krajiny.
Strana CDU ostro odmieta náhradné materstvo a na straníckom zjazde vo februári sa vyslovila za zachovanie súčasnej praxe. Tento postoj predtým zastával aj samotný Spahn ako bývalý minister zdravotníctva. Ostatní politici ho preto obvinili z dvojakého metra.