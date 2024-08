DPA: Účasť Hamasu na rokovaniach o prímerí v Pásme Gazy je neistá

Gaza 14. augusta (TASR) - Účasť zástupcov hnutia Hamas na rokovaniach o prímerí v Pásme Gazy, ktoré sú naplánované na štvrtok, stále nie je istá. Pre agentúru DPA to uviedol v stredu predstaviteľ Hamasu, ktorý si želal ostať v anonymite, píše TASR.



Hamas sa nezúčastní na rokovaniach, pokiaľ sprostredkovatelia nepredstavia jasný plán na realizáciu návrhu mierovej dohody, ktorú predstavil prezident USA Joe Biden, povedal nemenovaný predstaviteľ palestínskeho militantného hnutia.



Sprostredkovatelia z USA, Kataru a Egypta vyzvali Izrael a Hamas, aby sa zúčastnili na rokovaniach, ktoré sa majú konať v katarskej Dauhe, a uzavreli dohodu o prímerí.



Biden predstavil trojfázový plán prímeria v Pásme Gazy ešte koncom mája. Izrael a Hamas odvtedy viedli viacero kôl rokovaní, pri ktorých však narazili na viaceré nezhody.



Vyhliadky na uzavretie prímeria v Pásme Gazy sa výrazne skomplikovali pred dvoma týždňami, keď pri útoku v Teheráne zahynul vodca Hamasu Ismáíl Haníja. Irán a ním podporované militantné skupiny pripisujú zodpovednosť za zabitie Haníju Izraelu, ktorý to oficiálne nepotvrdil ani nevyvrátil. Za oba útoky pohrozili odvetou.



Biden v utorok vyjadril presvedčenie, že dosiahnutie dohody o prímerí v Pásme Gazy by mohlo zabrániť Iránu podniknúť odvetný útok za zabitie Haníju. Dodal, že hoci rokovania o prímerí začínajú byť ťažké, nestráca nádej.