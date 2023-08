DPA: Ukrajina pripravuje ďalšiu vlnu mobilizácie

Kyjev 27. augusta (TASR) - Ukrajinské orgány plánujú ďalšiu fázu povolávania do armády, informovala v sobotu agentúra DPA.



Tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Olexij Danilov v rozhovore pre televíziu uviedol, že ďalšie povolávacie rozkazy budú posielať na základe požiadavky armády. Dodal však, že mobilizácia neprekročí parametre, ktoré boli stanovené na začiatku ruskej invázie 24. februára 2022. Danilov zároveň poznamenal, že tento krok nebol neplánovaným opatrením a mobilizácia na Ukrajine prebieha už rok a pol.



Na Ukrajine je v súčasnosti vyhlásený vojnový stav, čo znamená, že všetci muži od 18 do 60 rokov sú povinní vykonať vojenskú službu, ak sú povolaní. Niektorí sú však od služby oslobodení zo zdravotných alebo sociálnych dôvodov.



Presný počet Ukrajincov, ktorí boli doteraz povolaní, nie je známy. Námestníčka ministra obrany Hanna Maliarová minulý rok odhadla toto číslo na niekoľko sto tisíc.



V ostatných dňoch sa na Ukrajine prevalil korupčný škandál týkajúci sa mobilizácie. V júli zadržali bývalého vojenského veliteľa Odeskej oblasti Jevhena Borisova, ktorý je podozrivý z korupcie. Toto podozrenie súvisí s tým, že Borisovova rodina po ruskej invázii na Ukrajinu kúpila v Španielsku nehnuteľnosti v hodnote niekoľko miliónov dolárov. Tieto peniaze údajne získal od bohatých Ukrajincov výmenou za oslobodenie od mobilizácie do armády. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po zverejnení prípadu požadoval dôkladné preskúmanie systému mobilizácie v krajine.