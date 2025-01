Von der Leyenová bola podľa DPA so zápalom pľúc v nemocnici

Brusel 10. januára (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová bola zhruba týždeň hospitalizovaná s ťažkým zápalom pľúc, z nemocnice ju však medzičasom prepustili a momentálne už pracuje z domu, píše TASR podľa piatkovej správy agentúry DPA.



Samotná šéfka EK zverejnila v piatok na Instagrame fotografiu, na ktorej zjavne pracuje z domu, ako to uvádza aj v sprievodnom komentári. "Sladký domov, sladká... práca z domu!"



Šesťdesiatšesťročná von der Leyenová strávila podľa informácií DPA približne týždeň vo Fakultnej nemocnici v Hannoveri. Hoci mala ťažký zápal pľúc, nebola na jednotke intenzívnej starostlivosti a počas hospitalizácie bola denne v kontakte so svojím pracovným tímom.



Po oznámení o zápale pľúc informoval hovorca EK aj o zrušení všetkých jej ciest plánovaných v prvých dvoch januárových týždňoch.



Odložila tak napríklad zasadnutie EK v poľskom meste Gdansk, ktoré sa malo konať 9. - 10. januára. Poľský minister pre európske záležitosti Adam Szlapka v piatok agentúre PAP povedal, že zasadnutie s von der Leyenovou prebehne v Gdansku v náhradnom termíne 6. - 7. februára. Schôdzka sa tam má konať pri príležitosti poľského predsedníctva v Rade Európskej únie.



Hovorca EK vtedy tiež uviedol, že von der Leyenová vykonáva oficiálne povinnosti zo svojho domovského Hannoveru a že ak všetko pôjde dobre, zo svojej kancelárie v EK v Bruseli začne pracovať v polovici januára. Oficiálne však nebolo oznámené, že šéfka EK je v nemocnici, čo mnohých viedlo k špekuláciám, že pracuje zo svojho domu v obci Beinhorn na predmestí Hannoveru.



Von der Leyenová údajne telefonovala s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou pred jej stretnutím so zvoleným prezidentom USA Donaldom Trumpom minulý víkend na Floride. V sobotu plánuje telefonovať aj s novým rakúskym dočasným kancelárom Alexandrom Schallenbergom. Začiatkom budúceho týždňa sa má podľa slov svojej hovorkyne rozhodnúť, či bude môcť v stredu viesť týždenné zasadnutie eurokomisárov.