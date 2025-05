Wadephul podľa médií zľahčoval napätie s Poľskom v oblasti migrácie

Ľvov 9. mája (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul sa v piatok snažil zmierniť frustráciu Európy z politiky Berlína v oblasti migrácie a hraníc, ktorá podľa neho nevyvoláva napätie s Poľskom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



„Počas mojich rozhovorov vo Varšave som nezaznamenal žiadne väčšie rozladenie, skôr veľkú zhodu,“ vyhlásil minister. Nový šéf nemeckej diplomacie sa k tomu vyjadroval popri neformálnych stretnutiach so svojimi rezortnými kolegami z členských krajín EÚ v západoukrajinskom meste Ľvov. „Všetci máme v Európe problém s migráciou. Musíme ho vyriešiť spoločne,“ dodal Wadephul.



Minister vyjadril aj podporu žiadosti poľského premiéra Donalda Tuska o zabezpečenie vonkajších hraníc Európy. Súhlasil tiež s nápadom ministra zahraničných vecí Poľska Radoslawa Sikorského, podľa ktorého by mali spoločne navštíviť poľsko-bieloruskú hranicu a zhodnotiť aktuálnu situáciu na mieste.



Poľsko a Európa opakovane tvrdili, že sú vystavovaní hybridným útokom a destabilizácii, pričom migrantov do Poľska údajne posielajú práve z Bieloruska. „Musíme na to nájsť spoločné odpovede. Na to sa zameriava naša politika,“ povedal Wadephul.



Európska komisia už žiadala od novej nemeckej vlády, aby úzko spolupracovala so susedskými krajinami v otázke hraničných kontrol, pripomína DPA. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt vydal príkaz na sprísnenie pravidiel na hraniciach krajiny, v dôsledku čoho sa zintenzívnili kontroly. Postup Berlína už kritizovali okrem Poľska aj Švajčiarsko a Rakúsko.