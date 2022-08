Zelenskyj by mohol osobne prísť na na rozpravu Valného zhromaždenia

New York 31. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by mohol koncom septembra fyzicky vystúpiť s prejavom na všeobecnej rozprave Valného zhromaždenia OSN. Ak by sa tak stalo, išlo by o jeho vôbec prvú zahraničnú cestu od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z konca februára, informovala v stredu agentúra DPA.



"Sme pripravení na návštevu akéhokoľvek predstaviteľa (Ukrajiny) vrátane prezidenta," povedal DPA hovorca ukrajinskej misie pri OSN Anatolij Zlenko.



Zelenskyj figuruje na zozname rečníkov všeobecnej rozpravy VZ OSN. Zlenko však podotkol, že sa to môže zmeniť a že stále ešte "nie je zrejmé", či Zelenskyj do New Yorku naozaj vycestuje.



Zdroje z prostredia Bezpečnostnej rady OSN už potvrdili, že ukrajinská diplomatická misia plánuje Zelenského cestu na toto výročné stretnutie lídrov krajín. Zároveň však zdôraznili, že akákoľvek cesta môže pre Zelenského predstavovať vážne ohrozenie jeho bezpečnosti. Uviedli tiež, že konečné rozhodnutie v tejto veci bude súvisieť s aktuálnou vojenskou situáciou na Ukrajine.



Všeobecná rozprava valného zhromaždenia sa bude konať v sídle OSN v New Yorku od 20. septembra. Vystúpiť na nej majú napríklad americký prezident Joe Biden či nemecký kancelár Olaf Scholz, ale aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, uvádza DPA.



Zelenského fyzická prítomnosť vo veľkej sále Valného zhromaždenia OSN by zrejme mala vzhľadom na prebiehajúcu vojnu značný symbolický dosah, uvádza DPA. Agentúra tiež pripomína, že ukrajinský prezident cestoval podľa dostupných informácií od začiatku invázie z bezpečnostných dôvodov len niekoľkokrát, a aj to len v rámci Ukrajiny.