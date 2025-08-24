< sekcia Zahraničie
DPA:Gantz navrhol vytvorenie dočasnej vlády národnej jednoty v Izraeli
Autor TASR
Tel Aviv 24. augusta (TASR) - Izraelský opozičný politik Benny Gantz v sobotu navrhol vytvorenie dočasnej vlády národnej jednoty, ktorá by uzavrela dohodu o prímerí s palestínskym militantným hnutím Hamas a zabezpečila prepustenie rukojemníkov z Pásma Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Gantz, bývalý minister obrany, ktorý opustil vládu premiéra Benjamina Netanjahua v roku 2024 pre spory vo viacerých oblastiach, vyzval ostatných členov opozície k vytvoreniu šesťmesačnej vlády s cieľom oslobodiť rukojemníkov, píše DPA. Došlo k tomu po tom, čo krajne pravicoví členovia koalície údajne pohrozili rozpadom Netanjahuovej aliancie, ak premiér pristúpi na dohodou s Hamasom.
„Ak Netanjahu nebude súhlasiť (s dočasnou vládou), budeme aspoň vedieť, že sme urobili všetko, čo bolo v našich silách,“ povedal Gantz na tlačovej konferencii. Analytici sa domnievajú, že Netanjahu návrh neprijme, píše DPA.
Gantz povedal, že dočasná vláda národnej jednoty by mala začať svoju činnosť uzavretím dohody, ktorá privedie domov všetkých 50 rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gaze. Predpokladá sa však, že už len 20 z nich je nažive.
„Životy našich rukojemníkov sú v ohrození, ich čas sa kráti,“ povedal Gantz. Podľa jeho slov by po splnení tejto úlohy nasledovali nové voľby, ktoré by sa konali budúci rok vo vopred dohodnutom termíne.
