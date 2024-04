D.Radev: Bulharsko možno vstúpi do eurozóny o niekoľko mesiacov neskôr

Bulharsko 18. apríla (TASR) - Ak sa Bulharsku nepodarí splniť inflačné ciele stanovené Európskou centrálnou bankou, jeho vstup do eurozóny plánovaný na začiatok roka 2025 sa môže oneskoriť o niekoľko mesiacov. Povedal to vo štvrtok guvernér bulharskej centrálnej banky Dimitar Radev. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Ak Bulharsko nesplní v júni inflačné kritériá a urobí tak až v neskoršom období tohto roka, je viac pravdepodobné, že sa k eurozóne pripojí neskôr v roku 2025 než 1. januára," povedal Radev v rozhovore pre bulharskú tlačovú agentúru BTA.



Harmonizovaná medziročná miera inflácie dosiahla v Bulharsku v marci 3,1 %. Aj keď sa oproti februáru (3,5 %) zmiernila, na vstup do eurozóny to nemusí stačiť. Na to, aby mohla krajina do menovej únie vstúpiť, nesmie byť tamojšia inflácia vyššia než 1,5 percentuálneho bodu nad mierou inflácie troch najlepšie si počínajúcich krajín.