Draghi apeluje na Talianov, aby sa zaočkovali a rešpektovali pravidlá

Rím 6. augusta (TASR) - Taliansky premiér Mario Draghi vyzval občanov, aby sa dali zaočkovať a aby dodržiavali pravidlá zamerané na boj proti šíreniu koronavírusu. Informovala o tom v piatok agentúra ANSA.



"Chcem Talianom povedať, že by bolo lepšie, keby sa dali zaočkovať a rešpektovali pravidlá. Musíme si byť istí, že sme urobili všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili zhoršeniu pandémie," povedal Draghi novinárom v paláci Chigi, ktorý je oficiálnym sídlom talianskeho premiéra.



Vláda v Ríme vo štvrtok večer rozhodla, že od 1. septembra musia mať učitelia a vysokoškolskí študenti potvrdenie o imunite voči ochoreniu COVID-19 predtým, ako vstúpia do tried. Učitelia bez tohto certifikátu nebudú môcť vykonávať svoju prácu a po piatich dňoch im bude pozastavené vyplácanie mzdy. Takéto zelené pasy budú povinné aj pre cestujúcich vo vlakoch, v diaľkových autobusoch, ale aj v leteckej a lodnej doprave.



Zelený pas je papierový alebo digitálny certifikát o covide, ktorý potvrdzuje, že jeho držiteľ dostal aspoň jednu dávku vakcíny, má aktuálny negatívny test, alebo v poslednom období prekonal ochorenie COVID-19, napísala agentúra Reuters.



Tieto zelené pasy sú od 6. augusta v Taliansku povinné vo vnútorných priestoroch reštaurácií, v kinách, múzeách, divadlách, vo fitness štúdiách či na plavárňach.