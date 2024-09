Draghi: EÚ má tri možnosti - rozpad, paralýzu alebo užšiu integráciu

Brusel/Štrasburg 17. septembra (TASR) - Bývalý guvernér Európskej centrálnej banky (ECB) a taliansky expremiér Mario Draghi v utorok pred poslancami Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu načrtol svoj plán na zlepšenie konkurencieschopnosti Európy a upozornil, že EÚ hrozí rozpad alebo paralýza, pričom alternatívou je užšia integrácia. Informuje o tom spravodajca TASR.



Draghi, autor správy o európskej konkurencieschopnosti, ktorú si od neho vyžiadala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, uviedol, že Únia sa musí zamerať na tri kľúčové otázky: preklenutie priepasti v oblasti inovácií v porovnaní s USA a Čínou; vypracovanie spoločného plánu na prepojenie cieľa dekarbonizácie so zvýšenou konkurencieschopnosťou; a posilnenie bezpečnosti Európy a zníženie jej závislosti od zahraničných ekonomických mocností.



Budúcnosť EÚ zhrnul do troch možností: EÚ si musí vybrať medzi rozpadom, paralýzou, alebo integráciou.



Podľa jeho slov udržanie európskeho spôsobu života bude závisieť od zlepšenia konkurencieschopnosti, čo si vyžaduje užšiu spoluprácu a integráciu medzi európskymi národmi.



Podobne ako minulý týždeň v eurokomisii, aj pred europoslancami zdôraznil, že agenda konkurencieschopnosti by si vyžadovala ročné financovanie od 750 do 800 miliárd eur na projekty, ktorých ciele už EÚ schválila. Časť týchto peňazí by mohla pochádzať zo súkromných zdrojov, ale časť by bolo potrebné zaistiť verejnými investíciami vrátane nového spoločného dlhu vytvoreného špeciálne na financovanie kľúčových spoločných projektov.



V diskusii po prezentácii Draghiho správy mnohí europoslanci súhlasili s jeho analýzou, že hospodárstvo EÚ musí urýchlene zmeniť kurz. Uviedli, že EÚ by sa mala zamerať na hospodársku súťaž a inovácie v kľúčových priemyselných odvetviach spolu s väčšími verejnými a súkromnými investíciami do sociálnej, zelenej a digitálnej transformácie.



Časť europoslancov sa vyslovila za väčšiu suverenitu a voľnejšie trhy a viacerí zdôraznili, že boj proti zmene klímy podkopáva hospodárstvo EÚ. Iní zákonodarcovia zas poznamenali, že rast je kompatibilný iba s čistými inovatívnymi technológiami a sociálnymi investíciami, ktoré majú občanom pomôcť prispôsobiť ich zručnosti.