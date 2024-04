Draghi: EÚ potrebuje radikálne reformy

Brusel 16. apríla (TASR) - Bývalý taliansky premiér a prezident Európskej centrálnej banky Mario Draghi v utorok vyhlásil, že jeho nadchádzajúca správa o zvyšovaní konkurencieschopnosti EÚ bude požadovať radikálne reformy. TASR sa odvoláva na agentúru ANSA.



"Potrebujeme Európsku úniu, ktorá bude schopná pre dnešný a budúci svet," povedal Draghi na konferencii o sociálnych právach v La Hulpe, ktorú zorganizovalo belgické predsedníctvo Rady EÚ.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová poverila Draghiho, aby vypracoval návrhy, ako môže hospodárstvo EÚ čeliť konkurencii Číny a Spojených štátov.



Správu by mali zverejniť v júni. "Som presvedčený, že politická súdržnosť našej Únie si vyžaduje, aby sme konali vždy spoločne, ak je to možné," dodal bývalý taliansky premiér.



"Obnovenie našej konkurencieschopnosti nie je niečo, čo môžeme dosiahnuť sami alebo vzájomným súperením. Vyžaduje si to, aby sme v rámci Európskej únie konali spôsobom, akým sme to nikdy predtým nerobili," uzavrel Mario Draghi.