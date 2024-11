Draghi: Po víťazstve Trumpa je reforma ekonomiky EÚ ešte naliehavejšia

Budapešť 8. novembra - Po víťazstve Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách je reforma európskej ekonomiky ešte potrebnejšia. Pred začiatkom neformálneho zasadnutia Európskej rady v Budapešti to vyhlásil bývalý šéf Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi. Informuje o tom agentúra AFP, píše osobitný spravodajca TASR.



Lídri členských štátov budú na summite rokovať o posilnení konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva. Draghi pre účely rokovaní vypracoval správu o európskej konkurencieschopnosti.



V správe zverejnenej v septembri Draghi varoval, že Európa nedokáže držať krok s USA a poukázal na nízku produktivitu a spomalenie hospodárskeho rastu v EÚ.



"Odporúčania v tejto správe sú vzhľadom na súčasnú hospodársku situáciu naliehavé. Po voľbách v USA sa stali ešte naliehavejšími," vyhlásil Draghi. "Pocit naliehavosti je dnes väčší než pred týždňom."



"Niet pochýb o tom, že Trumpove funkčné obdobie prinesie veľké zmeny vo vzťahoch medzi USA a Európou. Nie všetky budú nevyhnutne negatívne, ale určite ich musíme vziať na vedomie," vyhlásil bývalý šéf ECB.



Draghi, ktorý je zároveň bývalým premiérom Talianska, vyzval na investície zamerané zvýšenie produktivity v Európe a uviedol, že nastupujúca Trumpova administratíva pravdepodobne poskytne ďalší impulz americkému technologickému sektoru, v ktorom Európa zaostáva.



Nová americká vláda bude pravdepodobne chrániť aj tradičné priemyselné odvetvia, z ktorých EÚ vyváža "najviac do Spojených štátov," uviedol Draghi. "Mali by sme rokovať s americkým spojencom v jednotnom duchu s cieľom chrániť našich európskych výrobcov," povedal.



Maďarsko je aktuálne predsedníckou krajinou Rady EÚ. Neformálne zasadnutie Európskej rady sa koná deň po summite Európskeho politického spoločenstva, ktoré zorganizovali na tom istom mieste v Budapešti vo štvrtok. Zúčastnilo sa na ňom 42 hláv štátov a vlád, ako i lídrov EÚ, NATO.