Draghi požaduje Marshallov plán pre Ukrajinu

Washington 13. mája (TASR) - Taliansky premiér Mario Draghi na záver svojej návštevy Spojených štátov vyzval na "Marshallov plán" pre Ukrajinu. Draghi svoj návrh predniesol v prejave pred členmi Atlantickej rady, ktorá mu udelila i ocenenie. Informovala o tom vo štvrtok tlačová agentúra ANSA.



Atlantická rada je americký think-tank zameraný na oblasť medzinárodných vzťahov.



Draghi povedal, že Ukrajina potrebuje po skončení vojny, ktorú na jej území vo februári rozpútalo Rusko, plán obnovy podobný tomu, aký mala Európa vďaka USA po druhej svetovej vojne.



Dodal, že "musíme urobiť všetko pre mier" a potvrdil, že Taliansko je pripravené v tom zohrať svoju úlohu. Vyhlásil tiež, že "nastal čas Európy - musíme sa chopiť tejto príležitosti".



Publikum vo washingtonskej hale Anthem Theatre postojačky zatlieskalo Ukrajine a jej prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, ktorý pre talianske médiá uviedol, že je Draghimu vďačný a šťastný, že Taliansko podporilo sankcie EÚ voči Rusku.



Draghi na tlačovej konferencii vo Washingtone po utorkových rozhovoroch s prezidentom Spojených štátov Joeom Bidenom v Bielom dome povedal, že sa musíme "začať pýtať samých seba, ako vybudovať mier" na Ukrajine po skončení konfliktu.



Draghi však zdôraznil, že to musí byť "mier, ktorý Ukrajina chce", a nie mier, ktorý jej bude nanútený, píše ANSA.



Draghi začiatkom mája vyzval počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu na rýchle prehodnotenie mechanizmov EÚ, aby mohla čeliť bezprecedentným výzvam spojeným s ruskou inváziou na Ukrajinu a so zvyšujúcimi sa cenami energií.



Svoju víziu o novej forme EÚ nazval "pragmatickým federalizmom", ktorý bude zahŕňať spoločné prijímanie rozhodnutí pre rôzne sektory vrátanie ekonomiky, energií, obrany a zahraničnej politiky.



"Ak si toto vyžaduje začať proces pre zmenu dohôd EÚ, mali by sme tak urobiť," povedal Draghi európskym zákonodarcom.