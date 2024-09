Draghi predstavil správu o konkurencieschopnosti Európy

Brusel 9. septembra (TASR) - Bývalý šéf Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi v pondelok v Bruseli po niekoľkých mesiacoch odkladov predstavil správu o konkurencieschopnosti Európy. Predložená 66-stranová správa vyzýva EÚ čo najrýchlejšie preinvestovať približne 900 miliárd eur do európskej ekonomiky, pričom novými zdrojmi financií by mohli byť dane vyberané priamo EÚ, informuje spravodajca TASR.



Správa mala byť pôvodne zverejnená v júni, ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu, Draghi s ňou vystúpil napokon až v septembri na spoločnej tlačovej konferencii s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou.



Von der Leyenová pripomenula, že pred rokom požiadala Draghiho, aby pripravil správu o budúcnosti konkurencieschopnosti Európy s odporúčaniami na riešenie domácich hospodárskych problémov a na dosiahnutie silnejšej pozície v globálnom konkurenčnom prostredí.



Podľa jej slov sa s Draghim zhodli, že jediný spôsob, ako zaistiť dlhodobú konkurencieschopnosť, je prejsť od fosílnych palív k čistému, konkurencieschopnému a obehovému hospodárstvu, pričom úsilie o konkurencieschopnosť musí ísť ruka v ruke so zvýšenou prosperitou pre každého v Európe.



"Vaše zistenia budú aj naďalej inšpirovať našu prácu v nasledujúcich mesiacoch a rokoch," uviedla v mene eurokomisie, ktorej bude predsedať do roku 2029.



Spresnila, že Únia musí podporiť priemysel, aby prešiel dekarbonizáciou prostredníctvom inovácií a premenil to na "konkurenčnú výhodu". Preto treba použiť všetky dostupné páky na zníženie cien energií, mobilizáciu verejných a súkromných investícií, zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie byrokracie, dodala.



Súhlasí s Draghiho správou, že treba priviesť na trh práce viac ľudí, ktorí dokážu zabezpečiť prechod na zelenú a digitálnu ekonomiku, a na vytvorenie ich kvalifikácie sú potrebné ďalšie investície.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)