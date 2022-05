Draghi: Taliansko je ochotné poslať ďalšie zbrane Ukrajine

Rím 18. mája (TASR) - Taliansko je ochotné poslať Ukrajine ďalšie zbrane, ak je to potrebné, ale konečné rozhodnutie urobí Európska únia (EÚ). Na spoločnej tlačovej konferencii s fínskou premiérkou Sannou Marinovou to v stredu uviedol taliansky premiér Mario Draghi. Informovala o tom agentúra ANSA.



Niekoľko strán v Draghiho koaličnej vláde národnej jednoty je proti posielaniu ďalších zbraní Kyjevu.



"Chceme pomáhať Ukrajine brániť sa," vyhlásil taliansky premiér. "Robili sme to v minulosti a budeme to robiť znova, keď bude treba. Európania stoja všetci za Ukrajinou, sme vernými členmi Únie," dodal Draghi.



Protisystémové Hnutie piatich hviezd (M5S) a pravicová strana Liga Severu, dva z najväčších politických subjektov v talianskom parlamente, sa postavili do čela odporu proti ďalším dodávkam zbraní Kyjevu a trvajú na tom, že každú novú zásielku musí schváliť parlament.



Líder M5S a expremiér Giuseppe Conte vyhlásil, že "Taliansko poslalo Kyjevu dosť zbraní".



Draghi v stredu na tlačovej konferencii s fínskou premiérkou Marinovou zároveň povedal, že Taliansko podporuje snahy Fínska a Švédska vstúpiť do Severoatlantickej aliancie (NATO). "Je to historická chvíľa pre Európu a Fínsko," uviedol podľa portálu britskej stanice Sky News.



"Žiadosť o vstup do NATO je jasnou odpoveďou na inváziu Ruska na Ukrajine a na hrozbu, ktorú Rusko predstavuje pre mier v Európe, pre našu kolektívnu bezpečnosť. Taliansko podporuje schválenie oficiálnej žiadosti Fínska a Švédska (o členstvo v NATO)," doplnil premiér.