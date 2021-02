Draghi ukončil konzultácie s politickými stranami

Rím 10. februára (TASR) - Bývalý šéf Európskej centrálnej banky Mario Draghi ukončil v utorok politické konzultácie s cieľom zostaviť novú taliansku vládu, pre ktorú získal podporu takmer všetkých politických strán zastúpených v talianskom parlamente. Informovala o tom agentúra DPA.



Pripravenosť podporovať novú vládu vyjadrili Liga Severu (LN) i strana Forza Italia (FI) expremiéra Silvia Berlusconiho, ktorý sa v utorok po dlhom čase objavil na verejnosti.



Centristická formácia Italia Viva (IV), ktorá de facto spôsobila pád predchádzajúcej vlády, vyjadrila optimizmus, pokiaľ ide o perspektívy Draghiho vlády.



Demokratická strana (PD) zasa deklarovala, že sa v takej zložitej situácii, v akej sa krajina nachádza, "zachová zodpovedne".



Podporu Draghiho kabinetu zatiaľ zvažuje antisystémové Hnutie piatich hviezd (M5S), ktoré je povestné svojím odporom proti európskym technokratickým elitám. O podpore Draghiho vlády definitívne rozhodnú registrovaní členovia M5S, a to v internetovom hlasovaní v stredu a vo štvrtok.



Jediným politickým subjektom, ktorý jasne deklaroval, že zostane voči novej vláde v opozícii je krajne pravicové hnutie Bratia Talianska (FdI).



Draghi po ukončení konzultácií nevydal žiadne vyhlásenie, ale teraz môže pracovať na konkrétnom programe a nomináciách členov vlády, ktoré podliehajú schváleniu prezidentom Sergiom Mattarellom. Nová vláda sa bude musieť podrobiť hlasovaniu o dôvere v oboch komorách talianskeho parlamentu, preto je pre Draghiho dôležité získať podporu čo najvyššieho počtu parlamentných strán.



O výsledku svojich konzultácií s politickými stranami bude Draghi prezidenta informovať v stredu popoludní. Predtým má ešte schôdzku s odborármi a zástupcami zamestnávateľov.



Politická kríza vypukla v Taliansku začiatkom januára, keď expremiér Matteo Renzi svoju stranu Italia Viva (IV) stiahol z vládnej koalície. Vláda premiéra Giuseppeho Conteho, ktorá fungovala od septembra roku 2019, tým prišla o parlamentnú väčšinu a 26. januára podala demisiu, čím sa riešenie situácie dostalo do rúk prezidenta Mattarellu.



Vedením dočasného kabinetu bol až do nástupu novej vlády poverený dosluhujúci premiér Conte.