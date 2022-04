Draghi v telefonáte so Zelenským vyjadril podporu Ukrajine

Rím/Kyjev 27. apríla (TASR) - Taliansky premiér Mario Draghi v stredu telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorému povedal, že Rím plne podporuje Ukrajinu a je pripravený prispieť k nájdeniu trvalého riešenia krízy na Ukrajine. Oznámila to kancelária talianskeho premiéra. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Lídri počas telefonátu hovorili o najnovšom vývoji situácie na Ukrajine a pomoci, ktorú Ukrajina dostáva, aby dokázala čeliť ruskej invázii, uvádza sa vo vyhlásení Draghiho kancelárie.



"Pokračuje dialóg s talianskym premiérom Mariom Draghim. Informoval som ho o pokroku pri odrážaní ruskej agresie. Som vďačný za to, že sa Taliansko zapojilo do vyšetrovania ruských zločinov proti ľudskosti. Oceňujem aj principiálnu podporu sprísnenia sankcií proti agresorovi," uviedol na sociálnej sieti Twitter po telefonáte Zelenskyj.



Zároveň poďakoval Taliansku za to, že poskytlo útočisko viac ako 100.000 Ukrajincom, ktorí pre vojnu museli opustiť svoje domovy. Ukrajinský prezident dodal, že s Draghim hovoril aj o zaangažovanosti Talianska v budúcich ukrajinských bezpečnostných zmluvách.



Kancelária talianskeho premiéra v stredu informovala, že Draghi sa 10. mája vo Washingtone stretne s americkým prezidentom Joeom Bidenom, s ktorým bude okrem iného rokovať aj o vojne na Ukrajine.