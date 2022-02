Draghi vyzval na deeskaláciu napätia na Ukrajine

Rím/Moskva 1. februára (TASR) - Taliansky premiér Mario Draghi vyzval v utorok počas telefonického rozhovoru s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na deeskaláciu napätia v súvislosti s Ukrajinou, informovali agentúry AFP a TASS.



"Premiér Draghi zdôraznil, aké je veľmi dôležité pracovať na deeskalácii napätia vo svetle vážnych dôsledkov, ktoré by zhoršenie krízy prinieslo... Obaja súhlasili, že sa spoločne zaviažu k udržateľnému a trvalému riešeniu krízy a potrebe znova vybudovať atmosféru dôvery," uvádza sa vo vyhlásení Draghiho kancelárie.



Podľa Kremľa Putin s Draghim diskutovali tiež o bezpečnostných zárukách žiadaných Ruskom, ako aj o bilaterálnych otázkach – "predovšetkým o tých, ktoré sa týkajú spolupráce v obchodno-ekonomickej a energetickej oblasti". Putin potvrdil, že Rusko je "pripravené naďalej Taliansku poskytovať stabilné dodávky zemného plynu".



Šéf Kremľa okrem toho požiadal Draghiho, aby v jeho mene zablahoželal talianskemu prezidentovi Sergiovi Mattarellimu, ktorého 29. januára opätovne zvolili do funkcie.



Napätie medzi Ruskom a Západom v súvislosti so situáciou na Ukrajine stúpa už niekoľko týždňov. Washington obviňuje Moskvu z toho, že pripravuje vojenskú inváziu na Ukrajinu. Rusko popiera tvrdenia, že plánuje inváziu, a naopak žiada, aby členovia Severoatlantickej aliancie (NATO) nerozmiestňovali svoje jednotky vo východnom krídle Aliancie a aby sa Ukrajina nikdy nestala členom NATO.