Drakonické opatrenia nechystáme, vyhlásil Válek o jesennej vlne covidu

Praha 15. augusta (TASR) - Český minister zdravotníctva Vlastimil Válek v pondelok predstavil novú kampaň na podporu očkovania proti ochoreniu COVID-19, ktorá sa zameria na vírus a jeho mutácie. Uviedol, že na jesennú vlnu je rezort pripravený a nechce zavádzať výrazné opatrenia. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe na základe vyhlásenia predstaviteľov rezortu zdravotníctva.



Nová kampaň s heslom "Očkujeme sa pre život bez strachu" a s podtitulom "Zdravie praje pripraveným" má cieliť na rizikových pacientov. Najskôr ju spustia na sociálnych sieťach a na konci septembra aj v médiách.



Od pondelka sa ľudia v Česku môžu registrovať na druhú posilňujúcu dávku vakcíny. Zdravotníci ju bez predchádzajúcej registrácie aplikujú už niekoľko týždňov. Teraz by sa očkovanie malo spustiť vo veľkom.



"Očkovanie sa pravdepodobne bude musieť opakovať tak dlho, kým s nami vírus bude. Podobne ako je to pri chrípke," povedal minister Válek. Jesenná vlna epidémie príde podľa neho neskôr, než pôvodne predpokladali.



Český rezort zdravotníctva však neplánuje ani v prípade silnejšej vlny ochorenia zaviesť "drakonické opatrenia", pretože podľa Válka znamenali len výrazné ekonomické straty. Ministerstvo však odporúča nosiť respirátory alebo rúška na rizikových miestach, napríklad v zdravotníckych zariadeniach či domovoch pre seniorov.



Válek by chcel presadiť jeden test zadarmo pre každého. "Chcel by som, aby sme mali od októbra jeden antigénny test bez žiadanky lekára. Priamo si naň teda človek zájde," vysvetlil minister zdravotníctva.



Český minister zdravotníctva okomentoval aj situáciu s liekom paxlovid. Ten v Česku stále nie je dostupný. Podľa ministra dostalo Česko zmluvu zo Spojených štátov len minulý týždeň. Následne ju poslali s pripomienkami späť. Šéf rezortu predpokladá, že vec by mala byť vyriešená do konca augusta.