DRÁMA NA LETISKU: V Británii museli evakuovať terminál
Podľa fotografií zdieľaných na sociálnych sieťach sa pred terminálom nachádzalo viacero sanitiek.
Autor TASR
Londýn 8. septembra (TASR) - Terminál štyri na londýnskom letisku Heathrow bol v pondelok evakuovaný v súvislosti s „možným incidentom s nebezpečnými materiálmi“, uviedli predstavitelia letiska. Na mieste zasahujú pohotovostné služby, informuje TASR podľa televízie Sky News.
„Check-in v termináli štyri bol uzavretý a evakuovaný, zatiaľ čo pohotovostné služby reagujú na incident,“ uviedol hovorca letiska. „Žiadame cestujúcich, aby nechodili na terminál štyri a podporujeme tých, ktorí sa na mieste nachádzajú. Všetky ostatné terminály fungujú normálne. Ďalšie informácie poskytneme hneď, ako to bude možné,“ dodal hovorca.
„Na miesto boli vyslané špecializované jednotky, aby situáciu zhodnotili, a časť letiska bola preventívne evakuovaná, kým hasiči reagujú na incident,“ potvrdil hovorca londýnskeho hasičského zboru.
Podľa fotografií zdieľaných na sociálnych sieťach sa pred terminálom nachádzalo viacero sanitiek.
Železničná spoločnosť National Rail uviedla, že vlaky na termináli štyri nezastavujú z dôvodu „zasahovania záchranných služieb pri incidente“.
