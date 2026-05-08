DRÁMA NA LETISKU V PRAHE: Prevádzku museli prerušiť
Hliadky ICP Praha v Prahe-Ruzyni zadržali jednu osobu.
Autor TASR
Praha 8. mája (TASR) - Prevádzku na pražskom Letisku Václava Havla v piatok popoludní narušil dron. Jedno lietadlo bolo odklonené do Viedne a niekoľko ďalších spojov nabralo meškanie. Polícia v tejto súvislosti zadržala jedného muža. Uviedla to na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Neoprávnené používanie dronu v bezletovej zóne pražského letiska dnes ovplyvnilo letovú prevádzku. Hliadky ICP Praha v Prahe-Ruzyni zadržali jednu osobu a zaistili dron,“ napísala polícia.
Neskôr spresnila, že ide o muža s rokom narodenia 1988. Podozrieva ho z trestného činu všeobecného ohrozenia z nedbalosti. „V súčasnej dobe je to všetko, čo je možné k veci uviesť okrem všeobecného konštatovania, že aj lietanie s dronmi má svoje pravidlá a niektoré miesta sú pre túto aktivitu úplne zakázané,“ zdôraznila polícia.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
