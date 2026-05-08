Piatok 8. máj 2026
DRÁMA NA LETISKU V PRAHE: Prevádzku museli prerušiť

Pohľad na terminál 1 s nápisom Letisko Václava Havla Praha. Foto: TASR/EPA

Hliadky ICP Praha v Prahe-Ruzyni zadržali jednu osobu.

Autor TASR
Praha 8. mája (TASR) - Prevádzku na pražskom Letisku Václava Havla v piatok popoludní narušil dron. Jedno lietadlo bolo odklonené do Viedne a niekoľko ďalších spojov nabralo meškanie. Polícia v tejto súvislosti zadržala jedného muža. Uviedla to na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Neoprávnené používanie dronu v bezletovej zóne pražského letiska dnes ovplyvnilo letovú prevádzku. Hliadky ICP Praha v Prahe-Ruzyni zadržali jednu osobu a zaistili dron,“ napísala polícia.

Neskôr spresnila, že ide o muža s rokom narodenia 1988. Podozrieva ho z trestného činu všeobecného ohrozenia z nedbalosti. „V súčasnej dobe je to všetko, čo je možné k veci uviesť okrem všeobecného konštatovania, že aj lietanie s dronmi má svoje pravidlá a niektoré miesta sú pre túto aktivitu úplne zakázané,“ zdôraznila polícia.




(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
