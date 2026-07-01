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DRÁMA NA LETISKU: Zadržali muža z Guiney-Bissau s 15 kg hašiša
Odhaduje sa, že zaistené drogy mohli byť použité na 31.000 jednorazových dávok.
Autor TASR
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Lisabon 1. júla (TASR) - Portugalská kriminálna polícia zatkla na lisabonskom letisku občana Guiney-Bissau, ktorý sa pokúsil v batožine prepašovať 15 kilogramov hašiša. Muža vzala do väzby, informuje TASR na základe utorňajšej správy agentúry Lusa.
Zdroj z portugalskej kriminálnej polície pre tlačovú agentúru Lusa uviedol, že 28-ročného podozrivého zatkli minulú sobotu a medzičasom absolvoval prvé súdne vypočutie, po ktorom ho súd vzal do väzby. Odhaduje sa, že zaistené drogy mohli byť použité na 31.000 jednorazových dávok.
Zdroj z portugalskej kriminálnej polície pre tlačovú agentúru Lusa uviedol, že 28-ročného podozrivého zatkli minulú sobotu a medzičasom absolvoval prvé súdne vypočutie, po ktorom ho súd vzal do väzby. Odhaduje sa, že zaistené drogy mohli byť použité na 31.000 jednorazových dávok.