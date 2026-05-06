Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 6. máj 2026Meniny má Hermína
< sekcia Zahraničie

DRÁMA NA MORI: Pri gréckom ostrove Andros sa potopila nákladná loď

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Na miesto záchrannej operácie boli podľa gréckych médií vyslané dve plavidlá pobrežnej stráže a ďalšie dve tam smerujú.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Atény 6. mája (TASR) - Grécka pobrežná stráž zachránila pri rozsiahlej operácii všetkých deväť členov posádky nákladnej lode, ktorá sa v stredu skoro ráno potopila pri severnom pobreží ostrova Andros v Egejskom mori. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Plavidlo Corsage C naložené stovkami ton sódy smerovalo z Albánska na Ukrajinu. Pri Androse ležiacom východne od Atén narazilo na plytčinu v skalnatej oblasti a potopilo sa.

Na palube lode plaviacej sa pod vlajkou Vanuatu sa nachádzalo celkovo deväť členov posádky - osem Turkov a jeden Azerbajdžanec. Dvoch z nich pobrežná stráž vytiahla z vody a zvyšných sedem bezpečne evakuovala z ťažko dostupného skalnatého úseku pobrežia ostrova. Všetkých námorníkov previezli do nemocnice.

Na miesto záchrannej operácie boli podľa gréckych médií vyslané dve plavidlá pobrežnej stráže a ďalšie dve tam smerujú. Okrem toho sa na pomoc vydali aj vrtuľník vzdušných síl, trajekt a tri obchodné lode, ktoré sa nachádzali v blízkosti.

Čo spôsobilo nehodu, nie je zatiaľ známe. Predstaviteľ gréckeho ministerstva námornej dopravy uviedol, že v okolí lode nezistili žiadne viditeľné známky znečistenia, pobrežná stráž však preventívne použije morskú bariéru.
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR: Prečo je vlajka na dome v Poľsku bežná a u nás nie?

TÝŽDENNÍK: Prezident tak, premiér inak

HRABKO: Na zakladanie novej strany nebude mať R. Sulík dosť času

PENESOVÁ: S liekom na chudnutie od kamaráta môžete skončiť v nemocnici