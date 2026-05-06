< sekcia Zahraničie
DRÁMA NA MORI: Pri gréckom ostrove Andros sa potopila nákladná loď
Na miesto záchrannej operácie boli podľa gréckych médií vyslané dve plavidlá pobrežnej stráže a ďalšie dve tam smerujú.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Atény 6. mája (TASR) - Grécka pobrežná stráž zachránila pri rozsiahlej operácii všetkých deväť členov posádky nákladnej lode, ktorá sa v stredu skoro ráno potopila pri severnom pobreží ostrova Andros v Egejskom mori. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Plavidlo Corsage C naložené stovkami ton sódy smerovalo z Albánska na Ukrajinu. Pri Androse ležiacom východne od Atén narazilo na plytčinu v skalnatej oblasti a potopilo sa.
Na palube lode plaviacej sa pod vlajkou Vanuatu sa nachádzalo celkovo deväť členov posádky - osem Turkov a jeden Azerbajdžanec. Dvoch z nich pobrežná stráž vytiahla z vody a zvyšných sedem bezpečne evakuovala z ťažko dostupného skalnatého úseku pobrežia ostrova. Všetkých námorníkov previezli do nemocnice.
Na miesto záchrannej operácie boli podľa gréckych médií vyslané dve plavidlá pobrežnej stráže a ďalšie dve tam smerujú. Okrem toho sa na pomoc vydali aj vrtuľník vzdušných síl, trajekt a tri obchodné lode, ktoré sa nachádzali v blízkosti.
Čo spôsobilo nehodu, nie je zatiaľ známe. Predstaviteľ gréckeho ministerstva námornej dopravy uviedol, že v okolí lode nezistili žiadne viditeľné známky znečistenia, pobrežná stráž však preventívne použije morskú bariéru.
Plavidlo Corsage C naložené stovkami ton sódy smerovalo z Albánska na Ukrajinu. Pri Androse ležiacom východne od Atén narazilo na plytčinu v skalnatej oblasti a potopilo sa.
Na palube lode plaviacej sa pod vlajkou Vanuatu sa nachádzalo celkovo deväť členov posádky - osem Turkov a jeden Azerbajdžanec. Dvoch z nich pobrežná stráž vytiahla z vody a zvyšných sedem bezpečne evakuovala z ťažko dostupného skalnatého úseku pobrežia ostrova. Všetkých námorníkov previezli do nemocnice.
Na miesto záchrannej operácie boli podľa gréckych médií vyslané dve plavidlá pobrežnej stráže a ďalšie dve tam smerujú. Okrem toho sa na pomoc vydali aj vrtuľník vzdušných síl, trajekt a tri obchodné lode, ktoré sa nachádzali v blízkosti.
Čo spôsobilo nehodu, nie je zatiaľ známe. Predstaviteľ gréckeho ministerstva námornej dopravy uviedol, že v okolí lode nezistili žiadne viditeľné známky znečistenia, pobrežná stráž však preventívne použije morskú bariéru.